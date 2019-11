Diretta Ravenna Civitanova/ Streaming video Rai: Lube favorita (volley SuperLega)

Ravenna Civitanova, partita diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Giorgio Gnani, vale per la settima giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020: squadre in campo mercoledì 21 novembre, con inizio alle ore 20:30. Ottimo momento per la Lube, che arriva dal netto successo contro Modena: una vittoria che ha per il momento chiarito quale sia la squadra da battere anche per questa stagione, del resto i marchigiani difendono lo scudetto dello scorso anno e sono anche la formazione che ha vinto la Champions League. Civitanova dunque è prima in classifica, al netto di aver giocato una partita in più (ha già anticipato contro Perugia dovendo disputare il Mondiale per Club); la Consar nell’ultima giornata ha ottenuto una vittoria di prestigio a Latina ma nel turno precedente era stata sorpresa da Monza, si tratta di una squadra ancora particolarmente ondivaga che però si sta facendo valere, e occupa una posizione che oggi sarebbe utile per giocare i playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ravenna Civitanova, della quale possiamo intanto andare ad esporre i temi principali.

In questo momento, e anche in termini generali, Ravenna Civitanova rappresenta una sfida impari: la Lube sta dominando il campionato e, insieme a Trento, è ancora imbattuta avendo vinto sette partite su sette. Non solo, i marchigiani non hanno lasciato alcun punto visto che hanno ottenuto cinque successi per 3-0 e due per 3-1, perdendo appena due set e conquistando ogni singola affermazione con il massimo dei punti disponibili. Naturalmente il primo posto in regular season è un obiettivo secondario: una squadra come questa sa bene che a prescindere dalla posizione di classifica deve essere in grado di andare a vincere su ogni campo anche quando si giocano i playoff, ma è bene che metta le cose in chiaro rispetto alla concorrenza come già fatto contro Modena, anche perchè gli impegni stagionali non sono pochi e sicuramente il bis in Champions League rappresenta un traguardo cui la società tiene molto. Ravenna è una squadra che può puntare ai playoff, sfruttando l’equilibrio che sembra regnare alle spalle delle big; presumibilmente i romagnoli hanno poco a che fare con la lotta per lo scudetto ma possono ritagliarsi comunque un posto al sole, e continuare nel percorso di crescita che potrebbe portarla un giorno a competere davvero per la finale nella quale ci si gioca il tricolore.



