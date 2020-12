Diretta Ravenna Civitanova/ Streaming video Rai: Lube favorita (volley)

Ravenna Civitanova, diretta dagli arbitri Giuseppe Curto e Daniele Rapisarda presso il Pala De Andrè di Ravenna, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, sabato 5 dicembre 2020, per la tredicesima giornata della Superlega 2020-2021 di volley maschile, seconda del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di pallavolo – anche se ci sono ancora molti recuperi da disputare, dunque davvero non si può ancora avere un quadro definitivo del girone d’andata. La diretta di Ravenna Civitanova ci può comunque dare una certezza, cioè che gli ospiti della Cucine Lube Civitanova sono pure in questa stagione tra i più seri candidati per la vittoria dello scudetto (l’anno scorso rimasto non assegnato) e per essere protagonisti su tutti i fronti, dal momento che finora hanno vinto dieci delle undici partite disputate, con un bottino di 29 punti in classifica. Di fronte ecco la Consar Ravenna, che sta invece vivendo una stagione più difficile: 6 punti con una sola vittoria e ben sette sconfitte in otto match disputati, la svolta potrà arrivare proprio contro Civitanova?

DIRETTA RAVENNA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Civitanova, che è la partita selezionata come anticipo televisivo di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RAVENNA CIVITANOVA: IL CONTESTO

La diretta di Ravenna Civitanova ci proporrà dunque una partita nella quale gli ospiti della Lube, nonostante il fattore campo avverso, dovrebbero essere i favoriti d’obbligo, come certificano i ben 23 punti di differenza in classifica. Le sorprese tuttavia sono sempre dietro l’angolo in questa Superlega che è anomala per cause di forza maggiore: la stessa Lube Civitanova lo ha imparato a proprie spese tre settimane fa, quando i marchigiani hanno perso in casa al cospetto di Vibo Valentia, una frenata imprevedibile anche se i calabresi stanno facendo una bella stagione. Civitanova dunque ha imparato che non bisogna mai farsi sorprendere e sabato scorso lo ha dimostrato battendo Verona e poi di nuovo mercoledì nel recupero con Cisterna, dunque difficilmente Ravenna potrà sperare in una Lube distratta. Servirebbe una grande impresa per i romagnoli, che come abbiamo visto finora stanno vivendo una Superlega davvero difficile e nella scorsa giornata hanno perso per 3-1 il derby dell’Emilia Romagna contro Piacenza.

