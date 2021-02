Diretta Ravenna FeralpiSalò/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA RAVENNA FERALPISALÒ: BOSOGNO DI PUNTI!

Ravenna FeralpiSalò, diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione Aia di Nocera Inferiore, è il posticipo delle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 22 febbraio 2021, allo stadio Bruno Benelli della città romagnola per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Un rapido sguardo alla classifica è sufficiente per inquadrare gli obiettivi molto diversi per le due formazioni nella diretta di Ravenna FeralpiSalò: i padroni di casa romagnoli infatti sono tristemente penultimi con 18 punti, mentre gli ospiti lombardi fanno parte di un terzetto di squadre al settimo posto a quota 38 punti.

Di conseguenza la FeralpiSalò vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre il Ravenna ha disperato bisogno di punti in una complicata rincorsa verso la salvezza. La FeralpiSalò deve però ripartire al più presto dopo la sconfitta casalinga contro il Modena subita nel turno infrasettimanale, che di conseguenza ha portato notizie migliori per il Ravenna, che è riuscito a pareggiare per 1-1 sul difficile campo della Virtus Verona.

DIRETTA RAVENNA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna FeralpiSalò non sarà garantita in pay-per-view da Sky, che copre solo alcune partite del campionato di Serie C; naturalmente però ci sarà la diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FERALPISALÒ

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Ravenna FeralpiSalò. Per i padroni di casa ecco un possibile modulo 3-5-2: Caidi, Alari e Boccaccini nella difesa a tre davanmti al portiere Tomei; folta linea a cinque del centrocampo con Shiba, Marozzi, Rocchi, Papa e Zanoni che potrebbero schierarsi da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco composta da Sereni e Cesaretti. Ecco poi per gli ospiti della FeralpiSalò un possibile modulo 4-3-1-2: in porta De Lucia; difesa a quattro formata da Bergonzi, Legati, Farabegoli e Brogni; a centrocampo possibili titolari Scarsella, Carraro e Guidetti, infine in attacco il trequartista Morosini alle spalle delle due punte, Ceccarelli e Guerra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ravenna FeralpiSalò in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,25, poi si sale a quota 3,10 in caso di segno 1 e fino a 3,20 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



