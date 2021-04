Diretta/ Ravenna Fermana (Serie C) streaming video tv: romagnoli sul fondo

DIRETTA RAVENNA FERMANA: OSPITI COL SOGNO PLAY OFF

Ravenna Fermana, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Benelli di Modena, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I romagnoli restano a fondo classifica, il Ravenna nelle ultime settimane non è riuscito a migliorare il suo rendimento e soprattutto è ancora distanziato di 3 lunghezze rispetto all’Arezzo penultimo. Il rischio di retrocessione diretta per i giallorossi è più che mai concreto e questa sfida interna contro la Fermana potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per riacciuffare la salvezza almeno attraverso i play off. I marchigiani si sono portati ormai a +9 dalla zona play out e sono praticamente certi della salvezza diretta, un traguardo costruito mattone dopo mattone riuscendo a trovare la giusta continuità nel girone di ritorno.

Gli uomini allenati da Cornacchini hanno ottenuto 4 punti nelle ultime 2 sfide in calendario particolarmente difficili, contro Perugia e Modena: i play off sono però lontani 6 lunghezze e la chiusura del campionato per la Fermana appare abbastanza soft, almeno sulla carta.

DIRETTA RAVENNA FERMANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Fermana non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FERMANA

Le probabili formazioni della sfida tra Ravenna e Fermana presso lo stadio Bruno Benelli. I padroni di casa allenati da Leonardo Colucci scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Albertoni; Alari, Jiday, Boccaccini; Vanacore, Prati, Benedetti, Marozzi, Perri; Ferretti, Sereni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Cornacchini con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Ginestra; Rossoni, Scrosta, Manetta, Mordini; Iotti, Urbinati,Grossi, Neglia; Boateng, Cais.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Ravenna e Fermana, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.25 volte la posta scommessa.

