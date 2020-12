Diretta/ Ravenna Imolese (Serie C) streaming video tv: per uscire dalla crisi

DIRETTA RAVENNA IMOLESE: SFIDA TESA!

Ravenna Imolese, in diretta dallo stadio Benelli di Ravenna in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Scontro delicatissimo per uscire da una crisi che attanaglia ormai da settimane entrambe le formazioni. La caduta libera del Ravenna continua, quella di domenica scorsa contro la Fermana è stata la sesta sconfitta nelle ultime 7 partite di campionato per la squadra romagnola che ha ottenuto dunque solo un punto in campionato dopo l’ultima vittoria, quella del 1 novembre scorso contro il Fano. L’Imolese arriva all’appuntamento in una situazione altrettanto difficile, reduce da ben 7 sconfitte consecutive, l’ultima subita nel recupero infrasettimanale contro il Legnago Salus, impostosi con il punteggio di 2-1. Serie nera che ha portato al momento il Ravenna al penultimo posto in classifica con soli 10 punti ottenuti, a 2 lunghezze di distanza dall’Imolese quartultima, che resta a galla solo grazie a un buon inizio di campionato che si è rivelato però illusorio.

DIRETTA RAVENNA IMOLESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Imolese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA IMOLESE

Le probabili formazioni di Ravenna Imolese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benelli di Ravenna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Leonardo Colucci con un 4-3-3: Albertoni; Vanacore, Shiba, Alari, Perri; Fiorani, De Grazia, Papa; Ferretti, Sereni, Martignago. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Cevoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Siano; Pilati, Carini, Tonetto; Cerretti, Torrasi, Provenzano, Rondanini; Morachioli; Lombardi, Polidori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Ravenna e Imolese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.35.



