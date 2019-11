Diretta Ravenna Milano/ Streaming video Rai: si gioca al Pala De André (volley A1)

Ravenna Milano, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Rocco Brancati, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 7 novembre: la partita del Pala De André è valida per la terza giornata nel campionato di volley SuperLega 2019-2020, che viene disputata in turno infrasettimanale. Guardando i risultati degli ultimi impegni, la Consar arriva dalla bella vittoria sul campo di Sora, nella quale ha lasciato per strada un set ma ha comunque ottenuto i 3 punti in classifica; l’Allianz invece ha perso nettamente in casa contro Civitanova, ma era un risultato chiaramente atteso anche se magari non con quelle proporzioni (0-3). Sarà allora interessante stabilire quale delle due squadre riuscirà a centrare il successo questa sera; noi, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Ravenna Milano, possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

La diretta tv di Ravenna Milano sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +: i due canali della televisione di stato, ai numeri 57 e 58 della vostra televisione, forniranno dunque la copertura della partita di campionato che ovviamente potrete seguire anche attraverso il sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi e in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legavolley.it troverete tutte le informazioni utili sulle due squadre. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Ravenna Milano arriva presto nella stagione, e dunque è decisamente presto per tracciare un bilancio su queste due squadre. Sicuramente entrambe vogliono un posto nei playoff, ma hanno la consapevolezza di essere inferiori alle big del nostro campionato e dunque di poter giocare solo per fare qualcosa di meglio rispetto alle aspettative, per esempio provare a prendersi una semifinale con un accoppiamento favorevole nel turno precedente. In questo senso la sconfitta interna incassata da Milano nella seconda giornata è indicativa: al momento l’Allianz non può competere con squadre come Civitanova e soprattutto in una serie di playoff in cui bisognerebbe batterle più volte. Questo è valido anche per la Consar, che ha aperto il suo campionato perdendo 0-3 in casa contro Trento: stiamo comunque parlando di due società importanti che provano a fare il salto di qualità, e allora non resta che stare a vedere come andranno le cose in questa partita del Pala De André che tra poco prenderà il via.



