Diretta Ravenna Modena/ Streaming video tv: canarini per risalire in quota (Serie C)

DIRETTA RAVENNA MODENA: RISCATTO PER I CANARINI?

Ravenna Modena, in diretta dallo stadio Bruno Benelli, va in scena alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio: siamo arrivati alla 23^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, e anche il girone B torna in campo a pochi giorni dal turno infrasettimanale. Nel quale il Ravenna, che è sempre impegnato nella risalita per evitare almeno la retrocessione diretta, ha battuto un timido colpo pareggiando a Pesaro: non il risultato del tutto sperato, ma un modo per muovere la classifica e far sentire la voglia di lottare.

Il Modena invece sta giocando per salire in Serie B e vorrebbe farlo possibilmente senza passare dai playoff, ma ha perso altro terreno: qualche sconfitta di troppo e poi il pareggio interno contro la Triestina, peraltro recuperato all’ultimo. Un periodo di calo per i canarini, che comunque restano una squadra che ha grandi valori per questo campionato pur dovendo fare i conti con una grande concorrenza; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ravenna Modena, intanto possiamo dare un rapido sguardo alle scelte da parte degli allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA RAVENNA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Modena non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita dunque avrete la sola possibilità di accedere al portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA MODENA

Le scelte di Leonardo Colucci per Ravenna Modena sono improntate a un 4-3-3 nel quale Codromaz e Boccaccini rischiano sulla pressione di Caidi, candidato alla difesa davanti a Tomei; Alari e Corentin Fiore potrebbero essere i terzini, poi un centrocampo nel quale ci sarà Papa in cabina di regia e due mezzali in Alessio Benedetti e Gianluca Esposito, con Fiorani in alternativa. Nel tridente offensivo Cesaretti e Mokulu Tembe sono in ballottaggio per la maglia di centravanti, sugli esterni dovrebbe tornare titolare Martignago con Daniele Ferretti a completare il reparto. Rombo di centrocampo per Michele Mignani: nel suo Modena dovremmo rivedere Castiglia in mediana – con Gerli e uno tra Prezioso e Davì – e probabilmente Tulissi sulla trequarti, prendendo il posto di Sodinha che partirà dalla panchina. Davanti Monachello e Spagnoli devono vincere la concorrenza di Luppi, autore del pareggio contro la Triestina, e Scappini: il tecnico potrebbe cambiarli entrambi presentando un nuovo assetto offensivo, in difesa Bearzotti e Mignanelli favoriti per le fasce con Ivan De Santis e Pergreffi al centro, il portiere sarà Gagno.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Ravenna Modena, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,50 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 1,63 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 4,25 volte l’importo investito.



