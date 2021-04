Diretta/ Ravenna Perugia (Serie C) streaming video DAZN: tra sogno e incubo

DIRETTA RAVENNA PERUGIA: SFIDA PIENA DI TENSIONE!

Ravenna Perugia, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Incrocio tra sogno e incubo nel girone B, il Perugia continua a vivere la grande volata per il salto in Serie B, a -1 dal Sudtirol secondo e a -3 dal Padova primo in classifica. A 3 giornate dalla fine sarà una volata tutta da vivere, con gli umbri che hanno comunque ritrovato un passo importante in campionato, ottenendo 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite disputate dopo la sconfitta nel derby contro il Gubbio.

Il Ravenna invece dopo un girone senza vittorie ha suonato la carica contro l’Imolese: prima di Natale era stata la stessa squadra contro la quale i romagnoli avevano trovato il loro ultimo successo in campionato. Una scossa che ha riportato il Ravenna a -1 dall’Arezzo penultimo e con la possibilità di tentare almeno i play out come carta per la salvezza che si è fatta di nuovo concreta. Ma se vuole credere nel clamoroso sorpasso per la Serie B, il Perugia a sua volta non può sbagliare.

DIRETTA RAVENNA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Perugia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA PERUGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ravenna e Perugia allo stadio Bruno Benelli. I padroni di casa allenati da Leonardo Colucci scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Tomei; Codromaz, Jidayi, Perri, Alari; Ferretti, Esposito, Benedetti, Papa; Sereni, Marozzi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Minelli; Rosi, Vanbaleghem, Monaco, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Falzerano; Elia, Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Ravenna Perugia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4.50 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



