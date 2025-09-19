Diretta Ravenna Perugia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA RAVENNA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Ravenna Perugia stiamo per vivere un’intrigante partita, che al Bruno Benelli ammicca anche alla storia: sono infatti parecchi i precedenti tra queste due squadre, anche se bisogna dire che nel terzo millennio ne contiamo appena quattro (tutti in Serie C) e in due stagioni separate di 14 anni l’una dall’altra. Nel 2006-2007 avevamo avuto una vittoria per parte; quella casalinga del Ravenna era maturata per 2-0 a metà aprile, i romagnoli di Dino Pagliari erano primi in classifica e quel giorno un big match nel girone B di Serie C1 era stato risolto dalla doppietta, nel secondo tempo, di Francesco Volpe.

Invece nel 2020-2021 era stato il Perugia a festeggiare, in entrambe le occasioni: la partita di ritorno, sempre a metà aprile, era finita 3-0 in casa di un Ravenna ultimo in classifica, ed era stato il match con cui il Grifone si era invece preso il primo posto. A decidere Aleandro Rosi, Andrea Bianchimano e Salvatore Burrai e alla fine della stagione gli umbri sarebbero saliti in Serie B. Per come è iniziato il loro campionato sembra che oggi lo scenario sia ben diverso, ma il tempo per recuperare c’è; ora parola al campo, la diretta Ravenna Perugia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE RAVENNA PERUGIA

Potrete seguire la diretta Ravenna Perugia sui canali della televisione satellitare, mentre per la diretta streaming video della partita dovrete affidarvi a Now Tv.

È GIÀ CRISI UMBRA!

Ci fa compagnia la diretta Ravenna Perugia, che va in scena alle ore 20:30 di venerdì 19 settembre 2025: siamo nella quinta giornata per il girone B di Serie C 2025-2026, e possiamo decisamente parlare di ottimo rendimento da parte dei romagnoli che, da neopromossi, si sono portati al secondo posto in classifica.

Per il Ravenna un solo scivolone, quello di Forlì; per il resto tre vittorie, con anche il primo timbro esterno sul campo del Guidonia, per un avvio forse al di là delle più rosee aspettative ma che sicuramente certifica le ambizioni di una società che in poco tempo vuole provare a fare il salto tornando a giocare in Serie B.

Per contro abbiamo un Perugia che sulla carta sarebbe candidato alla promozione, almeno nelle intenzioni, ma che da tempo vive un forte ridimensionamento: il Grifone non ha ancora vinto, e dopo tre pareggi consecutivi ha perso in casa contro l’Ascoli.

Di conseguenza è già costretto a inseguire, con la diretta Ravenna Perugia che diventa importante anche per la panchina; vedremo quello che succederà intanto diamo uno sguardo alle possibili scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA PERUGIA

Marco Marchionni imposta un 3-5-2 per la diretta Ravenna Perugia, con una difesa comandata da Adriano Esposito davanti a Anacoura; la completano Solini e Scaringi (o Bianconi), poi ecco due esterni che ancora una volta dovrebbero essere Giulio Donati e Falbo, in mezzo straconfermato Tenkorang (già autore di cinque gol in campionato) insieme a Di Marco (o Lonardi) e Rossetti, invece nel reparto offensivo dovrebbero trovare spazio Spini, che ha segnato sul campo del Guidonia, e Motti ma con Zagrè che rappresenta una valida alternativa.

Al momento Vincenzo Cangelosi non ha troppe certezze, ma dovrebbe ripartire da un 4-3-3 nel quale Megelaitis e Yabre sono i terzini con Angella e Dell’Orco titolari al centro della difesa, in porta c’è Gemello e a centrocampo Joselito potrebbe prendersi la cabina di regia, con Tumbarello a insidiare le mattonelle di Broh e Giunti. Il tridente offensivo potrebbe riaccogliere Matos e Ogunseye; Montevago sarebbe confermato, da capire allora un possibile cambio modulo qualora Manzari e Mamadou Kanoute, titolari la scorsa domenica contro l’Ascoli, dovessero finire in panchina per questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE RAVENNA PERUGIA

Scopriamo le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Ravenna Perugia, secondo cui il segno 1 che regola la vittoria dei romagnoli vi farebbe guadagnare 2,05 volte la vostra giocata; per il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio arriviamo ad un valore equivalente a 3,20 volte la posta in palio, infine con il segno 2 per il successo del Grifone la vostra vincita corrisponderebbe, allo stesso modo, a una somma da 3,20 volte l’importo che avrete pensato di investire.