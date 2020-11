Diretta Ravenna Sambenedettese/ Streaming video tv: romagnoli nei guai (Serie C)

DIRETTA RAVENNA SAMBENEDETTESE: LA PRIMA DI COLUCCI

Ravenna Sambenedettese, che sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta, va in scena alle ore 17:30 di domenica 22 novembre: siamo nella 12^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, un match delicato per il girone B tra due squadre che hanno già cambiato allenatore. Lo ha fatto tempo fa la Sambenedettese, che si è affidata a Mauro Zironelli; la sostituzione sembra aver dato i suoi frutti perché da quel momento i rossoblu hanno aumentato i giri del motore, e arrivano dalla convincente vittoria sulla Vis Pesaro. Il Ravenna invece è in questo momento in una situazione delicata: avremo oggi l’esordio di Leonardo Colucci in panchina – un allenatore conosciuto nel mondo della Serie C – dopo l’esonero di Giuseppe Magi, che curiosamente è riuscito a farsi squalificare in una situazione di squalifica già attiva e poi ha lasciato il posto dopo essere stato travolto dal Cesena. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Ravenna Sambenedettese; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali e innanzitutto sulle probabili formazioni.

RAVENNA SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Ravenna Sambenedettese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SAMBENEDETTESE

Per Ravenna Sambenedettese Colucci non avrà a disposizione Jidayi, e potrebbe disporre i suoi con un 4-3-1-2: secondo questo modulo allora Paolo Marchi e Caidi sarebbero i due centrali con Vanacore e Perri che agirebbero sulle fasce laterali, mentre a centrocampo ci sarebbe sempre capitan Papa supportato da Fiorani e De Grazia, con il possibile inserimento di Bolis. Alle spalle dei due attaccanti il principale indiziato sarebbe Martignago, in netto vantaggio su Cossalter e Marra; Daniele Ferretti e Mokulu Tembe a fare le punte, confermati. Zironelli gioca invece con il 3-4-2-1: Dario D’Ambrosio, Cristini e Di Pasquale proteggono il portiere Nobile, a centrocampo potrebbe tornare D’Angelo che farebbe coppia con Angiulli, mentre sulle fasce sembra che Scrugli e Malotti possano essere confermati rispetto a sabato. Sarà così anche per Nocciolini, che fa un passo indietro andando a giocare sulla trequarti, e Bacio Terracino che viene insidiato da Serafino; quest’ultimo potrebbe giocare comunque con l’ex Ravenna da centravanti, ma qui sembra che il tecnico preferisca puntare sulla fisicità di Facundo Lescano, in gol anche nell’ultimo turno.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Ravenna Sambenedettese: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 2,95 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 2,50 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 2,90 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA