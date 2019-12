Diretta Ravenna Suditrol/ Streaming video tv: altoatesini in calo (Serie C)

Ravenna Sudtirol, partita diretta dal signor Marco Monaldi, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. I giallorossi hanno compiuto un importante passo in avanti vincendo in trasferta il derby contro il Rimini e portandosi a +3 dalla zona play out. Un risultato importante che ha messo fine a una serie no pesante per il Ravenna che aveva ottenuto solamente 2 punti nelle precedenti 7 partite disputate in campionato. Esame ora di livello per i romagnoli che ospiteranno un Sudtirol scottato dalla sconfitta interna contro il Vicenza di domenica scorsa. Non solo perché si è trattato del secondo ko consecutivo in campionato per gli altoatesini, ma anche perché la sconfitta è arrivata contro la capolista: vincendo lo scontro diretto in casa il Sudtirol avrebbe potuto portarsi a -1 dalla vetta, ora invece si ritrova a 7 punti di distanza dalla prima piazza nel girone B, potenzialmente tutto da rifare dopo quella che era stata una lenta ma costante marcia di avvicinamento al primato. Primi esami di maturità mancati, ora il Sudtirol dovrà dimostrare di non essere in crisi provando a tornare a far punti a Ravenna dove ha comunque vinto gli ultimi due precedenti disputati in campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Sudtirol, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Benelli di Ravenna, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA SUDTIROL

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Ravenna Sudtirol, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benelli di Ravenna, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Ravenna allenato da Foschi schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Cincilla; Ronchi, Pellizzari, Sirri; Martorelli, Papa, Lora, D’Eramo, Purro; Nocciolini, Giovinco. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Spurio, Selleri, Cesprini, Fiorani, Ricchi, Mustacciuolo, Sabba, Nigretti, Raffini, Fyda. Risponderà il Sudtirol guidato in panchina da Vecchi, che opterà su un 4-3-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Cucchietti; Fabbri, Polak, Vinetot, Davi; Tait, E. Gatto, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Turchetta. Siederanno in panchina: Taliento, Gbric, Gabrieli, Petrella, Berardocco, Rover, Alari, Trovade, Romero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 3.15, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.70.



