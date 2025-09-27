Diretta Ravenna Ternana streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA RAVENNA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Ravenna Ternana? Il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento sulle statistiche per capire i trend che le due squadre porteranno sul rettangolo verde, il nostro obiettivo infatti è quello di capirli per poi fare una valutazione su chi può essere o meno il vincitore finale questa sera. Gli umbri hanno un xG medio di 1.65, otto tiri nello specchio e un’impressionante percentuale di realizzazione del 19%, tra le più alte della categoria. I romagnoli restano più indietro: xG 1.00, quattro conclusioni in porta e un’efficacia del 12%.

Sul piano fisico le due squadre sono molto vicine (Ravenna 109 km, Ternana 110 km), ma il dato dei calci d’angolo mostra la differenza di approccio: la Ternana ne conquista in media sette a partita, il Ravenna non va oltre i tre. Tutti numeri che delineano una sfida dove gli ospiti partono con i favori del pronostico, anche se la grinta del Ravenna potrebbe riequilibrare i valori in campo. Numeri davvero interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Ravenna Ternana, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA RAVENNA TERNANA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Ravenna Ternana si può seguire sui canali della tv satellitare, quelli di Sky Sport, mentre la diretta streaming video della partita è prevista su Now Tv.

NEOPROMOSSA PER LA FUGA!

Avvicinandoci alla diretta Ravenna Ternana è necessario presentare questa interessante partita del Bruno Benelli, che si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 settembre per la settima giornata del girone B di Serie C 2025-2026. I romagnoli ci credono: con una vittoria oggi potrebbero anche andare in fuga in classifica.

Per la squadra neopromossa è stato un avvio di stagione davvero straordinario: abbiamo infatti avuto cinque vittorie in sei partite – unica sconfitta a Forlì – quattro successi consecutivi con il colpo di Carpi come ultimo, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno il Ravenna non ha mai chiuso con la porta inviolata.

La Ternana aveva iniziato male, ma sembra essere in ripresa: due sconfitte consecutive per aprire il campionato, poi però 10 punti nelle ultime quattro gare con la vittoria contro il Pontedera che ha ridato un’ottima dimensione di classifica alla semifinalista playoff della passata stagione.

Si profila allora un bello scontro nella diretta Ravenna Ternana, noi aspettiamo che si giochi e intanto facciamo una valutazione su quali calciatori potrebbero occupare il terreno di gioco almeno all’inizio del match, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA TERNANA

Notiamo un 3-5-2 per Marco Marchionni nella diretta Ravenna Ternana, con Adriano Esposito che in difesa può giocare al fianco di Solini e Scaringi e a protezione del portiere Anacoura con due laterali di centrocampo che possono essere ancora Giulio Donati e Falbo, poi in mezzo al campo è scontata la presenza di Tenkorang ma anche Lonardi e Rossetti partono favoriti sulla concorrenza, allo stesso modo forse di Spini in attacco. Zagrè invece può lasciare il posto a Okaka, che aspetta il suo momento, ma anche a Luciani andato in gol nella vittoria del Cabassi.

Nella Ternana di Fabio Liverani il modulo è simile, sempre difesa a tre con Francesco Donati, Marco Capuano e Martella che restano favoriti, con Ndreçka che insidia la maglia di Durmush a sinistra e Romeo in ballottaggio con Balcot sull’altro versante, con una zona centrale nella quale invece Vallocchia e Tripi non dovrebbero avere avversari, a meno che venga concessa una chance al giovane McJannet. Sulla trequarti la candidatura è quella di Brignola, che dunque può soffiare la maglia a uno tra Orellana e Garetto; Dubickas, che può essere un lusso per la serie B, ha segnato nel turno infrasettimanale e forse per questo conserva il suo vantaggio nei confronti di Leonardi.