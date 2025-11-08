Diretta Ravenna Torres, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Benelli per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA RAVENNA TORRES, SECONDA CONTRO PENULTIMA!

Si gioca sabato 8 novembre 2025 alle ore 17:30 nella diretta Ravenna Torres. Presso lo Stadio Comunale Bruno Benelli i Leoni cercheranno di riconfermarsi in vetta alla classifica provando a scalzare la capolista Arezzo, che al momento detiene appunto il primato per quanto concerne il girone B della Serie C per la stagione 2025/2026.

I padroni di casa sono infatti in seconda posizione solitaria con trenta punti ad una sola lunghezza di distacco dai toscani. Gli uomini allenati da mister Marco Marchionni sono inoltre reduci dal successo di misura per 1 a 0 conquistato contro l’Ascoli, riuscendo così a staccare in graduatoria proprio i bianconeri del tecnico Tomei.

Soltanto i marchigiani potrebbero raggiungere i giallorossi in questa tredicesima giornata se questi dovessero finire KO. Dall’altro lato, in maniera praticamente speculare, troviamo invece i rivali di turno della Torres. I rossoblu sono al penultimo posto con appena sette punti all’attivo, come il Perugia, davanti soltanto al penalizzato Rimini.

La formazione proveniente da Sassari ha strappato un unico successo dall’avvio del campionato ed arriva dall’ennesima sconfitta, la settima complessiva, rimediata contro il Carpi. Anche i sardi hanno mostrato bandiera bianca davanti ai biancorossi che si sono imposti nella ripresa per merito di un rigore trasformato da Cortesi.

DIRETTA RAVENNA TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto partita di Serie C, la diretta Ravenna Torres sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Spazio dunque allo streaming offerto dall’applicazione di Sky Go. Staremo poi a vedere quale sarà il canale su cui verrà mandata in onda pure in televisione.

RAVENNA TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ravenna Torres: partiranno usando il 3-5-2 i padroni di casa con Anacoura, Scaringi, Solini, Esposito, Donati, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Luciani e Spini. Gli ospiti sceglieranno invece di riproporre il modulo 4-3-1-2 dall’inizio con Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Idda, Mercadante, Sala, Mastinu, Giorico, Carboni, Diakite e Musso.

RAVENNA TORRES, LE QUOTE

Le quote indicate da Sisal per l’esito finale della diretta Ravena Torres rispecchiano la situazione di classifica. I padroni di casa sono dunque i favoriti per la vittoria secondo l’agenzia di scommesse che paga a 1.75 il loro successo e quota invece quello degli ospiti addirittura a 4.50. Il pareggio è la seconda opzione più probabile per questo match con il segno x a 3.30.