DIRETTA RAVENNA VERONA/ Video streaming video Rai: prima sfida nel 2011 (volley A1)

DIRETTA RAVENNA VERONA: I TESTA A TESTA

Ravenna Verona si gioca oggi per la ventottesima volta, e dunque è abbastanza ampio il quadro dei precedenti tra queste due squadre, che hanno avuto il loro primo incrocio in ambito nazionale nella regular season 2011-2012. Vinse Verona in trasferta, e poi gli scaligeri seppero imporsi nelle altre due partite seguenti cogliendo un altro successo esterno; Ravenna ha finalmente spezzato la serie nel quarto match, ma per trovare la sua prima vittoria casalinga dobbiamo arrivare a un emozionante 3-2 (con un secondo set chiuso addirittura sul 32-34 in favore di Verona) nei quarti playoff della stagione 2013-2014, una serie che Ravenna aveva portato a casa per 2-0 volando in semifinale.

Considerato quello che sta succedendo oggi erano veramente altri tempi; ad ogni modo possiamo anche notare che il bilancio vede Verona in vantaggio con 17 vittorie a fronte di 10 sconfitte, le partite che sono state disputate in Romagna sono 12 e la Blu Volley ne ha vinte 7 avendo ancora un margine sull’avversaria. Ravenna non vince in casa dal 2019 e ha una serie negativa di due partite entrando in questo confronto, dunque bilancio nemmeno troppo sbilanciato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA RAVENNA VERONA: CONSAR GIÀ RETROCESSA

Ravenna Verona è in diretta dal Pala De André, alle ore 18:00 di sabato 26 febbraio: la partita è valida per la 23^ giornata nel campionato di volley Superlega 2021-2022. È la sfida tra le due squadre che occupano le ultime due posizioni in classifica, ma con una situazione totalmente diversa: la Consar, che ha perso a Milano nell’ultima giornata, è ormai spacciata tanto da inseguire ancora la prima vittoria in campionato e avere la miseria di 2 punti in classifica, retrocessione ormai stabilita e che è già aritmetica, e non da oggi.

La Blu Volley invece spera ancora: ha 21 punti che sono gli stessi di Padova, ma rispetto alla Kioene ha giocato una partita in meno e soprattutto si trova a sole due lunghezze da Taranto (che a sua volta ha una gara in meno) che in questo momento occupa l’ultima posizione utile per i playoff. Insomma: i veneti possono anche andare alla post season ma chiaramente non devono perdere altri punti preziosi, a cominciare dalla diretta di Ravenna Verona che si gioca tra poco, e aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui suoi temi principali.

DIRETTA RAVENNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA!

La diretta tv di Ravenna Verona sarà trasmessa su Rai Sport e il suo canale “gemello” Rai Sport +. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, è questa la partita di volley che per questa giornata viene mandata in onda dalla televisione di stato e, come di consueto, gli appassionati la potranno seguire anche attraverso il servizio di diretta streaming video, fornito dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi e attivabile visitando il sito o l’app di Rai Play. Inoltre, la mobilità sarà garantita come al solito anche dal portale volleyballworld.tv, riservato agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RAVENNA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Ravenna Verona dunque sta per essere giocata in un contesto che ormai è da abbandono per la Consar: retrocessione avvenuta da tempo, di fatto la squadra giallorossa scende in campo solo per trovare un po’ di orgoglio ed evitare di chiudere la Superlega senza vittorie, perché va bene retrocedere ma almeno farlo senza aver abbandonato la nave con largo anticipo. Il quadro comunque è talmente desolante che, ipotizzando che Ravenna da qui in avanti vinca sempre per 3-0 e le rivali appena sopra in classifica perdano senza mai conquistare un punto, la Consar si troverebbe comunque a -7 dal penultimo posto.

Verona invece può ancora sperare nei playoff: questa società è stata abituata a giocarla negli ultimi anni e anche in questa stagione tutto sommato potrebbe essere in linea con l’obiettivo, ma ha faticato parecchio e ora più che la distanza che la separa dall’ottavo posto il reale problema è quello delle avversarie che la precedono in classifica, che non sono poche e sono ovviamente agguerrite. Insomma: difficilmente la Blu Volley arriverà nelle prime otto della Superlega ma, a cominciare da questa sera, ha sicuramente l’obbligo di provarci.



