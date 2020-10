Diretta Ravenna Virtus Verona/ Streaming video tv: romagnoli attardati (Serie C)

DIRETTA RAVENNA VIRTUS VERONA: SFIDA TRA FORMAZIONI IN CRISI

Ravenna Virtus Verona, che sarà diretta dal signor Gianluca Grasso, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 21 ottobre: allo stadio Bruno Benelli va in scena la partita valida per la sesta giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Turno infrasettimanale anche per il girone B, dove si affrontano due squadre che sono ormai delle habituée in questo torneo: nessuna delle due però sta facendo particolarmente bene, al momento c’è una sola vittoria a testa ma i veneti, reduci dal pareggio interno contro la Vis Pesaro, hanno se non altro ridotto il numero di sconfitte e dunque si trovano a metà classifica, sperando di prendersi un posto nei playoff che rimane l’obiettivo per questa stagione. Sotto tono invece il Ravenna, il cui rendimento oggi è negativo: perdendo anche a Trieste i romagnoli sono rimasti pericolosamente in zona playout, per il momento è ancora presto per tracciare bilanci ma senza dubbio c’è bisogno di riscatto. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Ravenna Virtus Verona, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione legata alle probabili formazioni.

DIRETTA RAVENNA VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ravenna Virtus Verona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA VIRTUS VERONA

In Ravenna Virtus Verona Giuseppe Magi se la gioca con il 3-5-2: Jidayi, Alari e Paolo Marchi restano favoriti per proteggere il portiere Raspa, sugli esterni ci sono Vanacore e Sereni che agiranno sulla linea dei centrocampisti, dove Meli e Fiorani viaggiano verso la conferma ma non così Bolis, che potrebbe essere sostituito da Marozzi schierato da mezzala tattica. La coppia offensiva in teoria dovrebbe essere ancora Ferretti-Mokulu Tembe, ma attenzione a Cossalter che spera in una chiamata da parte del suo allenatore. La Virtus Verona di Luigi Fresco gioca con il 4-3-1-2: Zecchinato si gioca la maglia con Pittarello davanti, come partner di Rachid Arma, mentre Zapellon è insidiato da Carlevaris e Marcandella che possono agire come trequartisti. Il vertice basso di centrocampo può tornare a essere Danieli, con Cazzola e Delcarro confermati da interni; in difesa Pellacani e Visentin saranno i centrali davanti a Giacomel, possibile avvicendamento tra Manfrin e Amadio sulla corsia sinistra con Daffara che dovrebbe giocare a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Ravenna Virtus Verona. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,45 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,05 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 2,90 volte la giocata con questo bookmaker.



