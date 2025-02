DIRETTA REAL BETIS GENT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Real Betis Gent è dietro l’angolo, già in occasione della partita di andata avevamo detto che non ci fossero precedenti e dunque questo sarà il secondo match dopo il 3-0 a favore andaluso dello scorso giovedì. Il Gent però va a giocare in Spagna per la terza volta, e una partita l’ha anche disputata in Andalusia: era il luglio 2002, terzo turno di Intertoto, a Malaga era finita con un altro 3-0 a favore dei padroni di casa (doppietta di Julio Dely Valdes e gol di Manuel Canabal) e poi i belgi erano stati eliminati. Due gare invece il Gent le ha giocate al Mestalla, lo stadio del Valencia: anche in questo caso doppia sconfitta, sempre in Intertoto (2005) e poi nel girone di Champions League 2015-2016.

Qui era finita 2-1: inutile il temporaneo pareggio di Thomas Foket, avevano deciso incredibilmente due autoreti, di Lasse Nielsen e Stefan Mitrovic. Se non altro al ritorno il Gent aveva vinto 1-0: unico successo dei belgi contro un’avversaria spagnola, stasera potrebbe arrivare il secondo ma non è detto che basti per arrivare agli ottavi di Conference League. La risposta ce la darà il terreno di gioco del Benito Villamarin tra pochissimo, perché le due squadre sono pronte a sfidarsi: lo siamo anche noi per seguire la diretta Real Betis Gent, che finalmente arriva a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL BETIS GENT INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Real Betis Gent nel caso in cui tu abbia sottoscritto un abbonamento a Sky, selezionando ovviamente il pacchetto contentente i canali di Sky Sport, oppure a Now, che la offirà su Now Tv. In streaming potrai anche vedere il match su Sky Go.

AMPIA VITTORIA ALL’ANDATA

E’ giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18:45 che si disputa la diretta Real Betis Gent. Presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia il Betis ospita la formazione belga che è chiamata a compiere una rimonta quasi impossibile dopo esser stata nettamente sconfitta nella sfida d’andata addirittura per tre a zero. Entrambe le compagini vengono in ogni caso da due vittorie ottenute nei rispettivi campionati in cui militano rispettivamente contro la Real Sociedad, con un altro tris senza subire reti, ed il Beerschot VA, in questo caso però non senza faticare.

I successi testimoniano quindi il buon momento di forma per tutte e due le squadre che risultano tuttavia comunque un po’ attardate in classifica occupando l’ottava e la sesta posizione nella Liga spagnola e nella Jupiter Pro League. La loro partecipazione alle coppe europee potrebbe dunque non essere affatto certa per la prossima stagione se non riusciranno a scalare le due graduatorie da qui al termine dell’annata calcistica che si sta attualmente disputando.

DIRETTA REAL BETIS GENT, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Real Betis Gent possiamo ipotizzare l’impiego di Vieites, Sabaly, Bartra, Natan, Perraud, Altimira, Cardoso, Abde, Avila, Ruibal e Bakambu per i padroni di casa che non conteranno su Hector Bellerin, William Carvalho, Pablo Fornals e forse anche Lo Celso. Gli ospiti, allenati da mister Vrancken, dovrebbero invece decidere di schierare dall’inizio Roef, Mitrovic, Watanabe, Torunarigha, Samoise, Ito, Lopes, Araujo, Kums, Gudjohnsen e Venzeir, rinunciando forzatamente a Max Dean, Andrew Hjulsager ed Aime Omgba.

DIRETTA REAL BETIS GENT, LE QUOTE

Le quote della diretta Real Betis Gent sono per forza di cose pesantemente condizionate dal risultato maturato al termine della gara d’andata di questo playoff. Stando per esempio a quanto fornito da Snai, i biancoverdi sono gli ovvi favoriti alla vigilia con l’1 quotato ad appena 1.45. Agli ospiti serve dunque quasi un miracolo per passare il turno vincendo in trasferta ed infatti il 2 è pagato a 6.00. Nemmeno il pareggio risulta per ora un punteggio molto probabile con l’x a 4.25.