Diretta Real Madrid Al Hilal streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA REAL MADRID AL HILAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Real Madrid Al Hilal, che mette a confronto Xabi Alonso e Simone Inzaghi per la seconda volta in stagione: all’inizio di dicembre infatti i due allenatori si erano incrociati nel super girone di Champions League, naturalmente la partita era Bayer Leverkusen Inter. Il fortino nerazzurro aveva retto fino al 90’ minuto: proprio quando sembrava che Inzaghi potesse portare a casa un pareggio comunque prezioso, i campioni di Germania avevano trovato il gol decisivo con Nordi Mukiele, protagonista anche inatteso, e si erano presi i tre punti nella classifica a 36 squadre.

RISULTATI MONDIALI DEL CLUB, CLASSIFICHE/ +3 Manchester City. Diretta gol live score (18-19 giugno)

Per l’Inter si era trattato dell’unica sconfitta ma anche dell’unica rete incassata nella prima fase; le due squadre si erano poi qualificate a braccetto agli ottavi senza passare dai playoff, Xabi Alonso si sarebbe fermato contro il Bayern Monaco mentre Inzaghi avrebbe proseguito come noto fino alla finale, eliminando proprio i bavaresi e il Barcellona (in una semifinale epica) prima di incassare lo 0-5 dal Psg nell’atto conclusivo. Oggi i due allenatori sono su due panchine diverse, ma sempre con la stessa voglia di fare bene e stupire: godiamoci il loro esordio al Mondiale per Club 2025, per farlo lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché la diretta Real Madrid Al Hilal sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Al Ain Juventus/ Quote: Rugani è subito titolare! (Mondiale per Club 2025, 18 giugno)

DOVE VEDERE LA DIRETTA REAL MADRID AL HILAL IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Real Madrid Al Hilal non sarà in diretta tv, ma la potrete comunque seguire attraverso la piattaforma DAZN e dunque in diretta streaming video, se abbonati al servizio.

REAL MADRID AL HILAL: XABI ALONSO VS INZAGHI!

Scatta alle ore 21:00 di mercoledì 18 giugno la diretta Real Madrid Al Hilal: all’Hard Rock Stadium di Miami anche i blancos fanno finalmente il loro esordio al Mondiale per Club 2025, in una sfida sulla carta abbordabile ma in realtà ricca di fascino per l’incrocio dei due allenatori.

Xabi Alonso inizia infatti la sua avventura al Real Madrid dopo due anni e mezzo straordinari con il Bayer Leverkusen; dovrà sostituire una leggenda come Carlo Ancelotti e sarà tutt’altro che semplice, ma se non altro conosce molto bene l’ambiente e in più è benvoluto dai tifosi, sempre molto esigenti da queste parti.

Probabili formazioni Real Madrid Al Hilal/ Quote: allenatori all'esordio! (Mondiale per Club 2025, 18 giugno)

Sull’altra panchina siede invece Simone Inzaghi: sorprendente la sua scelta di firmare per l’Al Hilal dopo quattro anni all’Inter, un ciclo molto buono che forse sarebbe potuto addirittura essere ottimo se non fosse stato lasciato per strada qualcosa.

Ora però si riparte e nella diretta Real Madrid Al Hilal avremo anche il suo esordio, noi adesso facciamo un rapido excursus attraverso le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AL HILAL

Sicuramente il dubbio maggiore per Xabi Alonso nella diretta Real Madrid Al Hilal è quello legato al modulo, perché i blancos sono da sempre abituati a giocare con la difesa a quattro ma l’allenatore a Leverkusen ha fatto grandi cose con il 3-4-2-1. Secondo questo nuovo schema, Bellingham e Vinicius Junior si piazzerebbero alle spalle di Mbappé mentre Federico Valverde giocherebbe in mediana con Tchouaméni; in ogni caso il nuovo arrivato Alexander-Arnold sarà il laterale di destra, mentre Huijsen visti i problemi di Rudiger e Alaba e l’indisponibilità di Militao dovrebbe già avere una maglia da titolare.

Inzaghi naturalmente può contare su tutti gli elementi che l’Al Hilal aveva già acquistato in precedenza: tra loro spiccano sicuramente gli ex Serie A Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, ma non vanno dimenticati calciatori come Ruben Neves e Aleksandar Mitrovic, quest’ultimo il bomber della squadra che potrebbe giocare al fianco di Marcos Leonardo. Anche qui il modulo sarà da capire: l’Al Hilal solitamente gioca con il 4-2-3-1 ma Inzaghi è stato sin qui un integralista del 3-5-2, sarà curiosa la sua scelta all’esordio…

REAL MADRID AL HILAL: PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote che la Snai ha fornito per la diretta Real Madrid Al Hilal, secondo cui il segno 1 per la vittoria dei blancos vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,27 volte la vostra giocata contro il valore di 9.25 volte la posta in palio sul segno 2 per il successo dei sauditi. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una somma che equivale a 6,00 volte l’importo investito sulla partita.