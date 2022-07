Diretta Real Madrid América/ Streaming video tv: Ancelotti cerca subito riscatto

DIRETTA REAL MADRID AMERICA: ALTRO TEST PER ANCELOTTI

Real Madrid América è in diretta da Oracle Park, a San Francisco: si gioca alle ore 4:30 (italiane) di mercoledì 27 luglio, da noi dunque sarà notte quando i blancos affronteranno un’altra amichevole in questa tournée del Nord America, nella quale si sono già confrontati con il Barcellona (perdendo 1-0 il primo Clasico della stagione) e poi lo faranno con la Juventus, che qualche ora prima di questo match incrocia i blaugrana. Il Real Madrid riparte dalla vittoria di Liga e Champions League: niente male per un Carlo Ancelotti entrato nella leggenda, ma ora chiaramente il club vuole confermarsi.

Non sarà facile, perché la concorrenza è agguerrita e possiamo dire che la scorsa stagione i blancos siano anche andati oltre quelli che erano i pronostici, qualificandosi in Europa almeno due volte sul filo di lana. Contro il Club América, squadra messicana, vedremo quello che succederà; aspettando la diretta di Real Madrid América facciamo dunque un approfondimento sulle scelte che Ancelotti potrebbe operare circa il suo undici di partenza, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA REAL MADRID AMERICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid América sarà trasmessa sui canali di Dazn che manda in onda le amichevoli delle squadre straniere in questa tournée del Nord America, e dunque – il servizio di diretta streaming video di Real Madrid América sarà garantrito dall’emittente – altra possibilità per essere informati sulle vicende delle due formazioni sarà quello di visitare liberamente i profili che sono a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di consultare gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AMERICA

Naturalmente nella diretta Real Madrid América non è detto che Ancelotti utilizzi la formazione titolare, quella che poi andrà ad affrontare i big match della stagione; tuttavia, volendola ipotizzare schierata con il classico 4-3-3, possiamo citare Courtois come portiere con Rudiger (arrivato dal Chelsea) e Alaba che giocherebbero al centro della difesa, mentre sugli esterni ci sarebbero Carvajal e Ferland Mendy (per questa amichevole può essere impiegato Odriozola, rientrato da un prestito tutto sommato positivo alla Fiorentina, così come Vallejo in mezzo).

A centrocampo c’è tanta attesa per il giovane Tchouameni pagato a peso d’oro dal Monaco, ma chiaramente il titolare rimane Casemiro e con lui Modric e Kroos; il francese però potrebbe avere spazio per valutare quale sia la sua posizione sul campo, poi occhio al ventenne Reinier arrivato dal Borussia Dortmund. Nel tridente offensivo Ancelotti potrebbe provare a rivalutare Eden Hazard (finora un flop la sua esperienza nel Real Madrid), Benzema e Vinicius Junior sono pronti ma in questa stagione potrebbe avere tanto spazio Federico Valverde, che nel finale della scorsa stagione è stato uno dei grandi segreti per i successi della squadra.











