Diretta Real Madrid Anadolu Efes/ Streaming video tv: la finale di Eurolega

DIRETTA REAL MADRID ANADOLU EFES STREAMING: CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA FINALE DI EUROLEGA?

Real Madrid Anadolu Efes, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, si gioca con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, sabato 21 maggio, ed è la finale di Eurolega 2021-2022, che decreterà il nome della squadra vincitrice di questa edizione del massimo torneo continentale di basket. Per sottolineare il fascino della diretta di Real Madrid Anadolu Efes, possiamo ricordare che la formazione turca è la detentrice del titolo che l’Anadolu Efes Istanbul ha vinto un anno fa, mentre il Real Madrid è la squadra più titolata con ben dieci successi tra Coppa dei Campioni ed Eurolega e nel giro di una settimana tenterà di fare la doppietta basket-calcio, che si verificò ad esempio anche nel 2018.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 83-86): Merengues in finale!

Il Real Madrid inoltre si è preso la soddisfazione di vincere in semifinale il Clasico contro il Barcellona, partita che pure nel basket han significato enorme, dal punto di vista sportivo ma non solo. Notevole soddisfazione comunque pure per l’Anadolu Efes, che si è imposto contro i greci dell’Olympiakos, anche in questo caso partita che esprimeva una forte rivalità come quella fra Turchia e Grecia. Una riflessione si impone: Barcellona e Olympiakos erano la prima e la seconda classificata della stagione regolare, invece in finale ci vanno il Real Madrid quarto e l’Anadolu Efes che era stato addirittura sesto. Meglio quindi non sbilanciarsi in previsioni: cosa succederà nella finale Real Madrid Anadolu Efes?

DIRETTA/ Olympiacos Anadolu Efes (risultato finale 74-77): Micic decide sulla sirena!

DIRETTA REAL MADRID ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Real Madrid Anadolu Efes sarà trasmessa su Sky Sport Action, canale che trovate al numero 206 della piattaforma satellitare: la visione della finale di Eurolega sarà dunque riservata agli abbonati che potranno eventualmente servirsi, senza costi aggiuntivi, del servizio di diretta streaming video di Real Madrid Anadolu Efes attivando l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, potrete liberamente consultare le informazioni utili a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati entrambi in tempo reale.

DIRETTA/ Anadolu Efes Milano (risultato finale 75-70): Olimpia, addio all'Eurolega

DIRETTA REAL MADRID ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Real Madrid Anadolu Efes, abbiamo già sottolineato che i valori della stagione regolare sono stati rovesciati. Il Real Madrid era stato quarto, anche se con una sola vittoria in meno rispetto al secondo e al terzo posto, poi nei playoff i blancos di Pablo Laso hanno schiantato il Maccabi Tel Aviv in tre sole partite e già questo era stato un chiaro segnale di forza, perché la serie tra la quarta e la quinta, che sulla carta avrebbe dovuto essere la più equilibrata, è stata l’unica a chiudersi in sole tre partite, poi giovedì sera ecco la grande gioia della vittoria in volata contro il Barcellona e l’ennesima finale raggiunta.

Ancora più particolare l’andamento dell’Anadolu Efes in questa edizione della Eurolega: i detentori del titolo hanno avuto una stagione a lungo difficile e hanno magari rischiato addirittura di restare fuori dalle prime otto, soprattutto fino a quando erano ancora presenti le squadre russe. Poi è arrivato il sesto posto e l’abbinamento con Milano, vinto in quattro partite anche approfittando dell’emergenza infortuni dell’Olimpia. Non è quindi mancata la fortuna, tuttavia l’Anadolu Efes è sempre presente e in semifinale ha avuto la meglio in un match molto equilibrato contro l’Olympiakos con il decisivo guizzo di Micic proprio sulla sirena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA