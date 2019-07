Diretta Real Madrid Arsenal/ Streaming video Sportitalia: Zidane sfida Emery (ICC)

Real Madrid Arsenal, che va in scena alle ore 5:00 di mercoledì 24 luglio presso il FedEx Field di Landover (nel Maryland), è un’altra delle tante partite di International Champions Cup 2019: di fronte due grandi squadre del calcio europeo, entrambe a caccia di riscatto. I blancos, che hanno perso l’esordio nella competizione contro il Bayern Monaco, devono rialzare la testa dopo aver mancato la quarta Champions League consecutiva (fuori agli ottavi) e ripartono da Zinedine Zidane che aveva dato le dimissioni a sorpresa, salvo poi tornare meno di un anno dopo. L’Arsenal sta volando in questa tournée e, dopo aver battuto il Bayern, ha schiantato la Fiorentina pur giocando con una formazione zeppa di seconde linee: da tre anni i Gunners non si qualificano alla Champions League e questa potrebbe essere la stagione giusta, ma bisognerà poi confermare quanto visto fino a questo momento. Andiamo dunque ad aspettare la diretta di Real Madrid Arsenal parlando anche delle possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tutte le partite della International Champions Cup 2019 sono trasmesse su Sportitalia, al numero 60 del televisore (l’emittente non è più disponibile sul satellite): non fa dunque eccezione la diretta tv di Real Madrid Arsenal, che in alternativa potrete seguire sul sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, e cioè in diretta streaming video armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL

Zidane pensa a Real Madrid Arsenal come alla partita nella quale provare eventualmente alcune delle seconde linee: in difesa potrebbe esserci l’inserimento di Keylor Navas in porta e di Ferland Mendy come terzino sinistro, poi ballottaggio Carvajal-Nacho a destra e conferma di Sergio Ramos e Varane al centro. In mediana la grande suggestione è provare Seoane e Kubo insieme a Modric o Kroos, testando la qualità e soprattutto la personalità dei due giovani; davanti invece è possibile che Rodrygo e Vinicius Junior affianchino Jovic, lanciato come prima punta titolare. L’Arsenal torna a far vedere i suoi titolari: a protezione di Leno giocheranno Papastathopoulos, Mustafi e uno tra Monreal e Chambers, sulle corsie laterali ci sarà spazio per Maitland-Niles e Kolasinac mentre in mezzo al campo, per un assetto particolarmente offensivo, potrebbe essere Mkhitaryan ad affiancare Granit Xhaka che sarà il playmaker. Aubameyang e Lacazette possono giocare ancora insieme, stavolta magari con l’ex Mesut Ozil sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Real Madrid Arsenal sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella spagnola, eventualità regolata dal segno 1 e che vi permetterebbe di mettere in tasca una cifra pari a 1,95 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno di 3,75 volte la somma giocata mentre con il segno 2, per l’affermazione dei Gunners, andreste a guadagnare 3,25 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA