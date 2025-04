REAL MADRID ARSENAL (RISULTATO LIVE 0-0): COURTOIS FERMA SAKA DAL DISCHETTO

La diretta Real Madrid Arsenal continua con un colpo di scena immediato. Su calcio d’angolo, infatti, Asencio trattiene Merino e regala un calcio di rigore agli inglesi che viene fischiato da Letexier dopo un rapido consulto con il VAR. Dal dischetto si presenta Saka che calcia con il mancino ma trova la respinta di Courtois che intuisce e respinge il tentativo di pallonetto del calciatore inglese.

L’errore ha infiammato il Bernabeu e il Real Madrid stesso che prova a chiudere i Gunners nella loro trequarti sfruttando la qualità dei suoi esterni. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA REAL MADRID ARSENAL (RISULTATO LIVE 0-0): PARTONO BENE I GUNNERS

Il calcio d’inizio è affidato all’Arsenal che è chiamato a gestire il vantaggio per 3 a 0 maturato nella sfida d’andata grazie alla doppietta di Rice e il gol di Merino. Dopo due minuti Mbappé insacca con un colpo di spalla dopo un tiro di Vinicius ma si trova in netta posizione di fuorigioco. Il ritmo è subito molto alto con entrambe le squadre che sembrano voler cercare il vantaggio nonostante il risultato dell’andata.

Dopo quattro minuti arriva anche il primo giallo della partita ai danni di Alaba che entra in ritardo su Saka. Al 6′ è proprio Saka a spaventare il Bernabeu con un destro da dentro l’area che esce di poco. Un minuto dopo si deve accendere anche Courtois che deve superarsi su una conclusione da fuori area di Saka. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA REAL MADRID ARSENAL, I GUNNERS GESTISCONO TRE GOL

Comunque vada, sarà storia: la diretta Real Madrid Arsenal si giocherà mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 21:00 e vedrà o l’ennesima clamorosa rimonta dei Blancos oppure l’altrettanto incredibile eliminazione degli spagnoli per mano dei Gunners.

Nel match d’andata è stata una masterclass targata Declan Rice a indirizzare l’incontro, una doppietta strepitosa su calcio di punizione che ha lasciato tutti senza parole. A mettere a referto il 3-0 invece è stato Mikel Merino.

Il Santiago Bernabeu è stato spesso teatro di incredibile capovolgimenti di fronte, spesso anche nel giro di pochissimi secondi come successo con il Manchester City nel 2022 grazie ai due gol in rapida successione di Rodrygo.

DOVE VEDERE DIRETTA REAL MADRID ARSENAL, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Real Madrid Arsenal potrete farlo sia in chiaro su Tv8 che su Sky attraverso il pacchetto Sport. Per la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ARSENAL

Il Real Madrid scenderà in campo con il 4-4-2 con Courtois in porta, difesa a quattro composta da Vazquez, Rudiger, Alaba e Garcia. A centrocampo spazio a Rodrygo, Valverde, Tchouameni e Bellingham mentre davanti Vinicius Junior e Mbappé.

Risponde l’Arsenal di Arteta con il modulo 4-3-3. Tra i pali Raya, protetto da Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Odegaard, Partey e Rice con Saka, Merino e Martinelli in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REAL MADRID ARSENAL

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.70 contro i 4.33 del 2 fisso per l’Arsenal e la X a 4.20. A quanto sta invece la qualificazione dei Blancos? Ben sette volte la posta in palio.