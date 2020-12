Diretta Real Madrid Atletico Madrid/ Streaming video Dazn: derby in Liga

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO: SPETTACOLO ASSICURATO!

Real Madrid Atletico Madrid, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 dicembre 2020, è senza dubbio il piatto forte della tredicesima giornata della Liga spagnola 2020-2021. La diretta di Real Madrid Atletico Madrid ci proporrà infatti un’edizione del derby della capitale iberica a dir poco intrigante, perché in Liga è in fuga l’Atletico, con 26 punti in appena dieci partite giocate, mentre il Real è “solo” quarto con 20 punti pur avendo giocato già una partita in più rispetto ai cugini. Il derby di Madrid si annuncia quindi fondamentale soprattutto per Zinedine Zidane, che deve assolutamente ridurre il distacco da Diego Simeone, mentre l’Atletico ha la grande occasione di lanciare quella che, in caso di vittoria, sarebbe una vera e propria fuga. Di certo entrambe le parti arrivano a Real Madrid Atletico Madrid con il morale in crescita grazie alla qualificazione in Champions League, arrivata all’ultima giornata grazie alle vittorie contro il Borussia Monchengladbach per il Real e sul campo del Salisburgo per l’Atletico.

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL DERBY

La diretta tv di Real Madrid Atletico Madrid non sarà disponibile nel senso classico del termine, ma naturalmente il grande derby della Liga sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming video su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti per trasmettere in Italia il massimo campionato spagnolo, compreso naturalmente il derby di Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid. Per Zinedine Zidane disegniamo un modulo 4-3-3 con i giocatori migliori in gran parte già visti in Champions, d’altronde sono due partite decisive una dopo l’altra: Courtois in porta; difesa a quattro con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; a centrocampo il classico terzetto composto da Modric, Casemiro e Varane; in attacco infine il tridente potrebbe essere formato da Rodrygo ed Asensio ai lati del centravanti Benzema. L’Atletico Madrid dovrebbe invece rispondere con il 4-4-2, vale lo stesso discorso dunque turnover limitato: in porta Oblak; difensori Trippier, Felipe, Savic ed Hermoso; a centrocampo qualche dubbio in più, ma resta validissima la linea Llorente-Niguez-Koke-Carrasco, così come in attacco sono naturalmente forti le candidature di Joao Felix e Suarez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Real Madrid Atletico Madrid, in base alle quote che l’agenzia Snai ci propone sul derby di Madrid. Partono leggermente favoriti i padroni di casa del Real, perché il segno 1 è quotato a 2,40 mentre poi si sale a quota 3,05 sul segno 2 in caso di successo dell’Atletico e fino a 3,25 volte la posta in palio per il pareggio, in caso di segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA