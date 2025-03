Diretta Real Madrid Atletico Madrid (risultato 1-0): il derby si sblocca dopo 4′!

Il derby di Madrid si accende subito: dopo soli 4 minuti, Valverde lancia in profondità Rodrygo, che supera Galan, rientra sul sinistro e infila il pallone all’angolino con una conclusione perfetta. Al 10’, Brahim Diaz si esibisce in un dribbling spettacolare tra tre avversari, mentre poco prima Rudiger aveva salvato su un pericoloso colpo di testa di Gimenez. Al 12’, Vinicius sfonda a sinistra e calcia, ma Gimenez respinge. L’Atletico prova a reagire con Alvarez e Simeone, ma al 22’ è ancora Vinicius a impensierire Oblak. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Real Madrid Atletico Madrid, dove seguirla

La diretta Real Madrid Atletico Madrid del Santiago Bernabeu, come tutte le partite della competizione, sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 252), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Si comincia!

La diretta Real Madrid Atletico Madrid è pronta a farci compagnia: sfida ricca di storia, quest’anno con doppio 1-1 in campionato e due squadre che si stanno giocando la Liga insieme al Barcellona, la possibilità di incrociarsi nella finale di Coppa del Re ma soprattutto il ritorno ad un derby di Champions League otto anni dopo quella semifinale di ritorno che il Real Madrid aveva superato grazie al 3-0 del Santiago Bernabeu con tripletta del solito, scatenato Cristiano Ronaldo. Ecco la curiosità: in Champions League l’Atletico Madrid ha battuto una sola volta i blancos, ma era il ritorno di quella semifinale e dunque fu una vittoria ininfluente (comunque con il risultato di 2-1). Ovviamente nell’immaginario collettivo sono rimaste le finali del 2014 e 2016: una vinta ai supplementari con Sergio Ramos che li forzò all’ultimo secondo del recupero, l’altra ai rigori.

In mezzo, i quarti del 2015: decisivo il gol di Javier Hernandez dopo uno 0-0 in casa dei Colchoneros. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti perché ancora una volta venga fuori una ricetta piena di sapori e sorprese, vedremo intanto come andrà la partita di andata e a tale proposito ci dobbiamo mettere comodi perché ci siamo, la diretta Real Madrid Atletico Madrid prende il via! REAL MADRID (4-3-3): Courtois; F. Valverde, R. Asencio, Rudiger, F. Mendy; Brahim Diaz, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, J. Gimenez, Lenglet, Galan; Giu. Simeone, Barrios, De Paul, Lino;: J. Alvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone (agg. di Claudio Franceschini)

Real Madrid Atletico Madrid, derby di Madrid

La diretta Real Madrid Atletico Madrid andrà in scena alle ore 21.00, sarà valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e metterà in scena una sfida sentitissima e molto interessante come il derby tra due squadre della stessa città. I padroni di casa hanno avuto qualche problema nei primi mesi, motivo per cui hanno dovuto sfidare il Manchester City negli spareggi, ma ora sono in piena lotta per la vittoria de La Liga visto che sono al 3° posto con 54 punti.

Gli ospiti invece sono riusciti a qualificarsi tra le prime otto della Champions League con un ottimo 5° posto e anche in campionato sono tra le squadre possibili vincitrici de La Liga, essendo 2° con 56 punti.

Formazioni Real Madrid Atletico Madrid, probabili ventidue in campo

Per la diretta Real Madrid Atletico Madrid, i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Carlo Ancelotti con un 4-2-3-1 con Courtois tra i pali, Vazquez e Mendy esterni bassi con Asencio e Rudiger difensori centrali a completare il reparto, Camavinga e Tchouameni in mediana, Vinicius Jr. e Rodrygo sulle fasce, Brahim Diaz trequartista in supporto di Mbappé.

La squadra ospite invece sarà schierata da Diego Simeone con il classico 4-4-2 con Oblak in porta, Llorente, Gimenez, Lenglet e Javi Galan in difesa, Samuel Lino e Giuliano Simeone gli esterni con Barrios e de Paul a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Alvarez e Griezmann

Scommessa Real Madrid Atletico Madrid, quote e possibile esito finale

La diretta Real Madrid Atletico Madrid è senza dubbio la partita più interessante ed emozionante di questa fase della Champions League che ci si aspetta regalerà una sfida combattuta con ribaltamenti di fronte e occasioni da gol in ogni momento. I padroni di casa possono essere considerati favoriti per via di giocare tra i propri tifosi e per l’abitudine ai grandi palcoscenici ma la squadra ospite non è da meno e ha messo in difficoltà gli avversari quando si sono incontrati in questa stagione.

Secondo i bookmakers, come Sisal, la vittoria del Real Madrid è la più probabile e quotata 1.85, la quota più alta è affidata alla vittoria dell’Atletico Madrid ed è pari a 3.90, mentre la quota del pareggio è data a 3.55