DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Real Madrid Atletico Madrid sta per prendere il via: possiamo allora ricordare che entrambe le squadre saranno chiamate alla ripresa della Champions League, e la cosa più interessante è che potrebbero incrociarsi agli ottavi di finale. Il Real Madrid è stato costretto ai playoff ed è stato sfortunatissimo nel sorteggio, perché tra Manchester City e Celtic ha pescato la squadra di Pep Guardiola; dovesse ottenere la qualificazione agli ottavi, la strada non migliorerebbe perché le due opzioni per Carlo Ancelotti sono appunto l’Atletico Madrid o comunque il Bayer Leverkusen, che anche quest’anno sta facendo molto bene.

Sarebbe dunque un ritorno al derby di Champions League dopo le due finali che nel 2014 e 2016 erano state vinte dai blancos, con in mezzo anche un quarto di finale; chiaramente per gli appassionati sarebbe un grande incrocio, ma bisognerà poi vedere se il Real Madrid riuscirà a superare l’ostacolo Manchester City, una squadra che sta provando a uscire dalla crisi e comunque si è rinforzata sul calciomercato invernale spendendo 200 milioni di euro. Per i Colchoneros la grande occasione di eliminare finalmente la grande rivale, ma prima la partita della Liga: mettiamoci comodi, prende il via la diretta Real Madrid Atletico Madrid! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID: INFO SU STREAMING VIDEO E TV

La Liga è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà anche la diretta Real Madrid Atletico Madrid o in streaming video da telefonini e computer tramite l’app.

ANCELOTTI E SIMEONE SI GIOCANO LA LIGA

La ventitreesima giornata della Liga si infiamma con la diretta Real Madrid Atletico Madrid in campo sabato 8 febbraio alle 21,00. La partita metterà in palio il primo posto del campionato tra due delle squadre più forti d’Europa.

Il Real Madrid di Ancelotti si trova in testa alla classifica ma ha ridotto il suo vantaggio nell’ultima giornata perdendo in casa dell’Espanyol. Ha vinto contro il Mallorca, invece, l’Atletico Madrid di Simeone che cerca la vittoria in trasferta per agganciare i blancos in classifica.

REAL MADRID ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di dedurre quali potrebbero essere le probabili formazioni in vista di questo delicato derby di alta classifica. Il Real Madrid di Ancelotti è in piena emergenza difensiva e schiererà Courtois tra i pali con Vasquez, Asencio, Tchouameni e Mendy a comporre la linea difensiva. A centrocampo ci sarà spazio per Bellingham e Valverde con Ancelotti che spera di recuperare in tempo anche Camavinga. In attacco non serve scegliere perché il tridente sarà quello delle meraviglie composto da Vinicius, Mbappé e Rodrygo.

Sarà il solito 4-4-2, invece, per l’Atletico Madrid di Simeone che si affiderà a Oblak tra i pali con Molina, Gimenez, Lenglet e Javi Galan in difesa. In mediana ci sarà spazio per la coppia formata da De Paul e Barrios con Simeone e Gallagher sugli esterni a supporto delle due punte che saranno Alvarez e Griezmann.

REAL MADRID ATLETICO MADRID, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche quali sono le quote in vista della diretta Real Madrid Atletico Madrid, ma prima dobbiamo fare un ragionamento sul pronostico e su dove indirizzare le nostre attenzioni. La favorita per il derby di Madrid è il Real Madrid che vede il successo 1,80 contro il 4,50 per l’Atletico Madrid e il pari che arriva fino a 3,60.