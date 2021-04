Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video Dazn: il Clasico a Valdebebas

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: SPETTACOLO GARANTITO!

Real Madrid Barcellona, in diretta dallo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas (Madrid), si gioca alle ore 21.00 di questa sera, sabato 10 aprile 2021. Appuntamento di lusso con il Clasico in casa del Real Madrid – che in questa stagione gioca nel suo centro d’allenamento – per la trentesima giornata della Liga spagnola 2020-2021: la diretta di Real Madrid Barcellona metterà di fronte le due inseguitrici della capolista Atletico Madrid, ma le tre big del calcio spagnolo sono tutte in corsa per la conquista del titolo nazionale. Il Real Madrid arriva dalla vittoria contro il Liverpool nell’andata dei quarti di ifnale di Champions League, dove invece il Barcellona non c’è più a causa della brutta eliminazione contro il Psg agli ottavi.

Questo però adesso potrebbe essere un vantaggio per il Barcellona, che ha avuto tutta la settimana per preparare il Clasico che invece per il Real Madrid cade in mezzo al doppio confronto con il Liverpool. La posta in palio in questo Real Madrid Barcellona sarà altissima, senza contare naturalmente la fortissima rivalità (non solo sportiva) che rende il Clasico imperdibile a prescindere: che cosa succederà stasera a Valdebebas?

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che sarà garantita la diretta streaming video di Real Madrid Barcellona, il Clasico della Liga spagnola sarà infatti visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma digitale Dazn che trasmette il campionato iberico e naturalmente non si perderà il Clasico. Non ci sarà invece una diretta tv nel senso classico del termine per questo Real Madrid Barcellona.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Le probabili formazioni di Real Madrid Barcellona ci dicono che Zinedine Zidane è nei guai in difesa, con la positività al Covid di Varane che si aggiunge alle assenze di Sergio Ramos e Carvajal. Nel modulo 4-3-3 delle Merengues ci attendiamo dunque Courtois in porta e davanti a lui una difesa d’emergenza formata da Lucas Vazquez, Nacho, Militao e Mendy da destra a sinistra; notizie decisamente migliori invece negli altri reparti, dove infatti Zidane può schierare Modric, Casemiro e Kroos a centrocampo e il tridente offensivo formato da Asensio, Benzema e Vinicius Junior. Meno difficoltà di formazione invece per il Barcellona di Ronald Koeman, che di conseguenza dovrebbe presentarsi a Madrid con un aggressivo 3-4-3 che vedrà Ter Stegen in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Mingueza, un arretrato de Jong e Lenglet; esterno destro Dest, nel cuore della mediana Busquets e Pedri mentre sulla fascia sinistra agirà Jordi Alba; infine il tridente formato naturalmente da Dembélé, Messi e Griezmann.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Real Madrid Barcellona in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Sulla carta sono favoriti gli ospiti catalani, infatti il segno 2 è quotato a 2,25 mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno 1 per la vittoria del Real Madrid. Infine, l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è il pareggio: il segno X infatti vale 3,70 volte la posta in palio.



