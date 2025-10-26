Diretta Real Madrid Barcellona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Bernabeu per la decima giornata della Liga spagnola 2025/2026.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA (RISULTATO 0-0): VIA AL CLASICO!

Pronti per il mitico Clasico, la diretta Real Madrid Barcellona ha naturalmente una storia leggendaria che ci potrebbe fornire spunti praticamente infiniti. Siccome però il tempo stringe e naturalmente fra poco sarà la cronaca a prendersi tutta l’attenzione, possiamo analizzare almeno qualche dato sulla storia più recente.

Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: derby segnato in partenza? (basket A1, oggi 26 ottobre 2025)

Il fatto curioso è che tra mercoledì 5 aprile 2023 e domenica 21 aprile 2024 erano arrivate quattro vittorie consecutive per il Real Madrid fra campionato, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola, mentre sabato 26 ottobre 2024 (esattamente un anno fa) il Barcellona espugnò il Bernabeu con un clamoroso 0-4 esterno e da allora è cominciata una striscia di quattro successi consecutivi per i catalani nella scorsa stagione, cioè i due incroci nella Liga più le finali sia della Supercoppa di Spagna sia della Coppa del Re. Un anno esatto dopo, il Real Madrid saprà nuovamente invertire il trend? Adesso però si gioca davvero al Bernabeu e quindi facciamo parlare le emozioni della diretta Real Madrid Barcellona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Ascoli Sambenedettese (risultato 1-0) video streaming tv: si riparte (Serie C, 26 ottobre 2025)

GLI OSPITI PROVANO IL SORPASSO

Si disputa domenica 26 ottobre 2025 a partire dalle ore 16:15 la diretta Real Madrid Barcellona. Presso lo Stadio Santiago Bernabeu va in scena il primo Clàsico della stagione ed ovviamente si affrontano le due squadre più importanti del campionato spagnolo in un incontro che mette in palio la vetta della classifica 2025/2026.

I padroni di casa sono infatti al primo posto nella graduatoria de LaLiga con ventiquattro punti conquistati nelle prime nove giornate facendo registrare otto vittorie ed una sola sconfitta. In settimana i Blancos hanno ottenuto un bel successo in Champions League contro la Juventus e vogliono continuare a vincere nel weekend.

DIRETTA/ Padova Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: pari di Cacciamani! (Serie B 26 ottobre 2025)

Nello scorso turno la formazione allenata da mister Xabi Alonso aveva vinto sempre di misura per 1 a 0 in trasferta sul campo del Getafe grazie al gol firmato da Mbappe nella ripresa. I blaugrana inseguono i rivali in seconda posizione a quota ventidue punti e puntano quindi a sorpassarli in questo decimo turno.

I catalani hanno a loro volta conquistato i tre punti in Europa annichilendo l’Olympiacos con un 6 a 1 senza possibilità di replica impreziosito dalla tripletta di Fermin Lopez e dalla doppietta di un Marcus Rashford in grande spolvero. La compagine del tecnico Flick arriva inoltre dal 2 a 1 maturato in Spagna contro il Girona e vuole evitare di finire KO come successo un paio di settimane fa quando aveva rimediato un poker dal Siviglia.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Real Madrid Barcellona sarà visibile in chiaro in televisione su Italia 1. La sfida del campionato spagnolo sarà trasmessa quindi in streaming pure sull’applicazione Mediaset Infinity. Quest’ultimo discorso vale pure per gli abbonati a DAZN.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Barcellona: 4-3-3 di partenza per le Merengues di mister Xabi Alonso con Courtois in porta, Valverde, Militao, Asencio e Carreras in difesa, Guler, Tchouaméni e Bellingham a centrocampo, Arda Guler, Vinícius Jr. e Mbappé nel tridente offensivo. Modulo 4-2-3-1 invece per la squadra del tecnico Hansi Flick con Szczesny fra i pali, Koundè, Cubarsì, Eric Garcia e Baldè nelle retrovie, De Jong e Pedri in mediana, Yamal, Fermin Lopez e Rashford alle spalle di Ferran Torres.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA, LE QUOTE

Il fattore campo e la situazione relativa alla classifica influiscono sulle quote proposte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Real Madrid Barcellona. In generale, le agenzie di scommesse sportive come ad esempio Sisal ritengono che siano i padroni di casa i favoriti per la vittoria ed il loro successo viene quotato a 1.95. Gli ospiti dovranno darsi da fare per cercare di aggiudicarsi i tre punti in palio con il segno 2 pagato a 3.20 mentre il pareggio rimane il risultato meno probabile con l’x posto a 4.00.