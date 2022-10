Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video tv: Blancos vs Blaugrana

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: SFIDA STELLARE IN LIGA!

Week-end di calcio spagnolo che ci regala la diretta dello scontro tra Real Madrid e Barcellona, tra i più importanti della Liga targata 2022-2023. La data e l’orario previsti recitano domenica 16 ottobre alle ore 16:15. Partendo dai padroni di casa del Real Madrid, la classifica vede le ‘Merengues’ in testa alla classifica insieme agli eterni rivali del Barcellona, con la sfida che oggi prende il sapore non solo storico, ma anche di importanza fondamentale per la classifica odierna. Negli ultimi tre incontri il Real Madrid ha ottenuto due ottime vittorie in trasferta contro Atletico Madrid e Getafe, mentre hanno steccato nella sfida interna contro l’Osasuna con l’errore di Karim Benzema dal dischetto con un super Herrera.

Barcellona che arriva al match contro il Real Madrid a pari punti a quota 22 in classifica e con due valori statistici molto importanti: miglior attacco con 20 gol in 8 match e, soprattutto, 1 solo gol subito in campionato. Inizio di stagione per la squadra di Xavi molto importante che certifica il ritorno della squadra blaugrana dopo anni di sofferenza post cessione di Lionel Messi alla corte dl club parigino. Ultimi tre partite del Barcellona che hanno evidenziato le tre vittorie schiaccianti contro Elche (3-0) e Mallorca e Celta Vigo con le vittorie per 0-1 e 1-0 con i gol rispettivamente di Lewandowski e Pedri.

REAL MADRID BARCELLONA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Come assistere al match? Semplice, acquistando un biglietto il maestoso stadio Santiago Bernabeu. Per chi non potesse, nessun allarme, il campionato spagnolo è su DAZN, in esclusiva. Ogni amante del calcio spagnolo, e non solo, potrà assistere alla diretta Real Madrid Barcellona, grazie all’enormi tecnologie presenti nel mondo, sarà necessaria soltanto una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet, per assistere al match comodamente da casa in compagnia dei propri cari. La diretta Real Madrid Barcellona ma anche ogni altra partita del campionato di Liga della stagione 2022-23 che godrà delle copertura intera della piattaforma Dazn, sia sull’applicazione che sul web, basta accendere il proprio dispositivo alle ore 16:15 per assistere al match domenica 16 ottobre.

REAL MADRID BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Real Madrid Barcellona, spulciamo le probabili formazioni delle due squadre per questo match importantissimo valevole per la nona giornata di campionato. Partendo, come di consueto, dai padroni di casa, ci si immagina la solita formazione per il mister Carlo Ancelotti con il belga Courtois a difesa della porta Courtois, assente nell’ultima sfida contro lo Shaktar in Champions League. Difesa a 4 con Mendy a sinistra, Carvajal dall’altra parte ed al centro Eder Militao e Alaba in vantaggio per partire in coppia con Rudiger pronto a dare fastidio alla ormai coppia collaudata, merengues. Centrocampo che non presenta alcun dubbio: Kross, Modrid e Tchouameni. Tridente offensivo che presenta Vinicius Jr a sinistra, Valverde a destra e Benzema al centro, ma occhio a Rodrygo che scalpita dalla panchina.

Barcellona che proporrà lo stesso modulo del Real con Ter Stegen tra i pali. In difesa Garcia e Pique faranno coppia viste le assenze di Araujo e Koundè, fermi entrambi per problemi muscolari. Terzini agiranno Sergi Roberto ed Alonso, ma con Jordi Alba che può avere la meglio sul connazionale. A centrocampo Pedri, Busquets e Gavi sono sicuri del posto con Kessie e De Jong dalla panchina. In attacco comanda il polacco Robert Lewandowski con a fianco Dembele e Raphinha, dalla panchina, almeno inizialmente Ferran Torres.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: LE QUOTE

Diretta di Real Madrid Barcellona che come sempre è contornata della quote del match che di seguito vi mostriamo. Vittoria dei padroni di casa blancos che viene evidenziata dal sito di scommesse SNAI con la quota di 2.20; stessa quota viene proposta anche dalla Goldbet e Eurobet. Leggermente più alta (2.25), quella proposta da Bet 365, Planet Win e Sisal. Il pareggio è contemplato da tutti i siti scommesse con quote che oscillano tra il 3.50 proposto da Sisal ed il 3.70 dell’Eurobet. Vittoria blaugrana, invece, che viene proposta tra la quota di 3.00 e 3.10 con Planet Win, Goldbet e Sisal che sposano la quota di 3.00; la più alta, invece, viene proposta da Bet 365.

