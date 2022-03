Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video tv: si gioca “El Clasico” (Liga)

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: VA IN SCENA “EL CLASICO”

Real Madrid Barcellona, in diretta domenica 20 marzo alle ore 21:00, è valida per la ventinovesima giornata di Liga. Allo stadio Santiago Bernabeu va in scena El Clásico, una delle partite più attese di Spagna. Una sfida importante per entrambe le compagini, che pur avendo obiettivi diversi, puntano al successo. I Blancos guidano la classifica con 66 punti, con un margine di 10 lunghezze rispetto all’inseguitrice Siviglia. La squadra di Carlo Ancelotti, in caso di vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla conquista del campionato, e potrebbe affrontare con maggiore concentrazione la Champions League, dove ha raggiunto i quarti di finale, eliminando il Paris Saint-Germain agli ottavi.

Il Barcellona sta affrontando un processo di rinnovamento. Dopo un inizio di campionato piuttosto negativo, l’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana ha riportato serenità, con i catalani che sono riusciti a risalire la classifica, raggiungendo il terzo posto. Il Barcellona è quindi un cantiere aperto e lavora costantemente in chiave calciomercato per tornare progressivamente ai livelli del passato. Nella gara di andata, disputata ad ottobre al Camp Nou, il Real Madrid si è imposto sui catalani con il punteggio di 1-2.

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI LIGA

La diretta tv della partita Real Madrid Barcellona di Liga sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà più correttamente di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID BARCELLONA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Real Madrid Barcellona, le quali scenderanno in campo per disputare El Clásico, valevole per la diciassettesima giornata di Liga. Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, dovrebbe schierare la formazione “tipo”, puntando sul consueto modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodygo, Benzema, Vinicius Junior.

Il tecnico del Barcellona, Xavi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. Tra i pali l’inamovibile Ter Stegen, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Dani Alves sulla destra, Jordi Alba a sinistra e Piqué ed Eric al centro. In cabina di regia Busquets, affiancato da De Jong e Pedri. L’attacco dovrebbe essere guidato da Aubameyang. Questa la probabile formazione titolare del blaugrana in vista del Clásico: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Eric, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Aubameyang, Dembelé, Ferran Torres.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Real Madrid Barcellona di Liga, proposte dall’agenzia Snai. Ad avere i favori dei pronostici sembrano essere i Blancos, con la vittoria del Real Madrid, associata al segno 1, quotata 2.10. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.60. Il successo del Barcellona, abbinato al segno 2, ha una quota di 3.25.

