DIRETTA/ Real Madrid Barcellona video streaming tv: Ancelotti vs Xavi, decimo incrocio (21 aprile 2024)

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Naturalmente la diretta di Real Madrid Barcellona porta con sé parecchi precedenti: sarebbe impossibile citare anche solo parzialmente alcuni di questi episodi, perché nella storia abbiamo avuto una serie di partite che sono entrate nell’immaginario collettivo e per ognuna di queste servirebbe parecchio spazio. Ci limitiamo allora a riferire i numeri dei due allenatori riferiti al Clasico: Carlo Ancelotti e Xavi si sono affrontati in nove partite, che sono anche le stesse che il giovane tecnico blaugrana ha disputato contro il Real Madrid. Il bilancio sorride al reggiano, ma in uno scenario di equilibrio: cinque vittorie per Ancelotti e quattro per Xavi, che però ha perso le ultime tre compreso il clamoroso 0-4 nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, nella passata stagione (e soprattutto dopo aver vinto 1-0 al Santiago Bernabeu) e il 4-1 nella finale di Supercoppa, partita questa disputata in campo neutro.

L’ultima vittoria di Xavi è quella del marzo 2023 nella Liga, in trasferta abbiamo appunto il timbro inutile in Coppa con l’autogol di Eder Militao, in campionato invece abbiamo l’incredibile 4-0 del marzo di due anni fa con la doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang e i gol di Ronald Araujo e Ferran Torres. Curiosamente invece Ancelotti non ha mai battuto Xavi in casa: abbiamo 21 partite totali contro il Barcellona con 9 vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi, l’ultima affermazione tra le mura amiche per lui è dell’ottobre 2014 nella sua precedente esperienza al Real Madrid, a segno (dopo la rete di Neymar) Cristiano Ronaldo su rigore, Pepe e Karim Benzema. (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID BARCELLONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se si vuole assistere alla diretta Real Madrid Barcellona bisognerà essere abbonati a Dazn. Il servizio streaming ha rinnovato i diritti della Liga fino al 2029, a dimostrazione dell’enorme riscontro positivo. Anche se si è fuori casa non c’è alcun problema dato che con l’app di Dazn è possibile vederlo ovunque con qualsiasi dispositivo mobile.

REAL MADRID BARCELLONA, TEMPO DI CLASICO IN SPAGNA

Ci sono partite dove basta pronunciare una parola per infiammarle in partenza e il “Clasico” è una di queste. La diretta Real Madrid Barcellona, appuntamento a domenica 21 aprile alle ore 21:00, è anche l’ultima spiaggia per i balugrana. La squadra di Xavi è attualmente -8 dai Blancos a 7 partite dal termine. Un successo esterno, oltre da morale, porterebbe il Barça a -5, una situazione comunque scomoda ma migliore di quella attuale.

Il Barcellona arriva da una bruciante eliminazione in Champions League col PSG, ma in campionato le cose ultimamente andavano molto bene con la sconfitta che manca dal 27 gennaio contro il Villarreal. Il Real Madrid invece potrebbe dare un colpo alla classifica non indifferente in caso di vittoria così come potrebbe mantenere invariate le distanze ma rosicchiando una giornata di campionato.

REAL MADRID BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora che siamo arrivati fino a questo punto, analizziamo le probabili formazioni della diretta Real Madrid Barcellona. I padroni di casa optano per un 4-3-1-2 con Lunin in porta, difesa a quattro con Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger e Mendy a chiudere il reparto. A centrocampo spazio a Valverde, Tchouameni e il ritorno di Modric dal primo minuto. Bellingham agirà da trequartista con Vinicius e Joselu in attacco.

Il Barcellona risponde con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Ter Stegen, pacchetto arretrato con Koundé, Cubarsi, Martinez e Cancelo. Le due mezzali saranno De Jong e Pedri con Christensen in regia. Davanti Yamal, Lewandowski e Raphinha.

REAL MADRID BARCELLONA, QUALI QUOTE?

Se volete scommettere sulla diretta Real Madrid Barcellona, sappiate che la vittoria dei blaugrana è data a 4 volte la posta in palio. L’1 invece lo troviamo a 1.80 con il pareggio a 3.80.

Se vi aspettate un gara ricca di reti allora potrebbero interessarvi sia il Gol a 1.53 sia l’Over 2.5 a 1.57. Chiudiamo con il risultato esatto dell’andata ovvero il 2-1 per il Real Madrid, questa volta quotato 8.50.

