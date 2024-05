DIRETTA/ Real Madrid Bayern Monaco video streaming tv: grande striscia degli spagnoli! (8 maggio 2024)

DIRETTA REAL MADRID BAYERN MONACO: IL TESTA A TESTA DI UNA GRANDE STORIA

Si affrontano due squadre leggendarie, la curiosità è che non ci sono mai state finali ma naturalmente è molto lunga la storia che ci accompagna verso la diretta di Real Madrid Bayern Monaco. Il pareggio per 2-2 nella divertente partita d’andata lascia i tedeschi in leggero vantaggio nel bilancio complessivo delle 27 partite: dodici vittorie per il Bayern a fronte di undici successi spagnoli, mentre i pareggi sono solamente quattro. Ci sono state ben dodici doppie sfide ad eliminazione diretta e finora le qualificazioni sono state sei per parte, a conferma di questo equilibrio.

Tuttavia, l’ultimo sorriso del Bayern Monaco risale alla semifinale del 2012: da allora in poi ci sono state le semifinali 2014, i quarti 2017 e di nuovo in semifinale nel 2018, il Real Madrid non solo ha sempre avuto la meglio sui bavaresi ma poi ha pure sempre conquistato il trofeo. Curiosamente anche nel 2018 avevamo avuto un pareggio per 2-2 però al Bernabeu, che fece sorridere il Real Madrid che all’andata aveva vinto per 1-2 in Germania: stavolta invece un segno X manderebbe la sfida ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare Real Madrid Bayern Monaco in diretta, è necessario avere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky, che detiene i diritti di trasmissione per questa competizione sportiva. In alternativa, la partita può essere seguita anche sulla piattaforma di streaming NowTv, che fa parte del gruppo Sky, utilizzando le stesse modalità.

CHE SUPER SFIDA!

Una sfida avvincente ci attende in questa diretta di Real Madrid Bayern Monaco che si affrontano nel ritorno delle semifinali di Champions League stasera 8 maggio 2024 alle ore 21,00. Entrambe le squadre puntano a raggiungere la finale. Il match d’andata è terminato in parità, 2-2, all’Allianz Arena, lasciando tutto aperto in vista della sfida al Santiago Bernabéu. I Blancos avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e cercheranno di sfruttarlo al meglio per assicurarsi la qualificazione alla finale.

Tuttavia, il Bayern Monaco, reduce dalla delusione di aver perso la Bundesliga, cercherà di riscattarsi con una prestazione di alto livello. Con l’esperienza di Tuchel che ne ha già vinta una, i tedeschi sono determinati a mettere un altro trofeo prestigioso in bacheca.

REAL MADRID BAYERN MONACO: PROBABILI FORMAZIONI

Quando si parla della diretta di Real Madrid Bayern Monaco si possono intravedere dalle probabili formazioni ogni duello che avverrà poi sul campo da gioco: Ancelotti farà affidamento su Bellingham, che è diventato il faro dell’attacco dei Blancos. Il giovane talento combina la visione di gioco e i piedi raffinati di un centrocampista con l’istinto da gol di un attaccante, rendendolo una minaccia costante per gli avversari.

Tuchel schiererà Joshua Kimmich, uno dei terzini destri più in forma dell’anno. Kimmich ha dimostrato di avere una qualità tecnica eccezionale, con abilità da vero centrocampista in termini di visione di gioco e dribbling.

REAL MADRID BAYERN MONACO, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Real Madrid Bayern Monaco grazie al supporto del sito della Sisal: il segno 1 che darebbe la vittoria ai Blancos è quotato a 1,85 mentre la vittoria ospite distinta dal segno 2 a 3,8. Il pareggio invece potrebbe una moltiplicazione sull’importo scommesso di 4, ovviamente da intendere nei primi novanta minuti.

