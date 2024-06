DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND/ Video streaming Canale 5: Toni Kroos protagonista (1° giugno 2024)

DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: IL PROTAGONISTA

Toni Kroos è naturalmente il protagonista più atteso oggi nella diretta di Real Madrid Borussia Dortmund e non potrebbe essere altrimenti per un grande campione che è all’ultima partita della propria carriera con una squadra di club. Chiusura migliore non avrebbe potuto esserci, in finale di Champions League e curiosamente contro una formazione tedesca, prima di chiudere definitivamente la propria carriera giocando gli Europei che la Germania organizzerà in casa.

Prima però ci sarà da provare a conquistare l’ultimo trionfo con il Real Madrid, che sarebbe la degna conclusione di una carriera nella quale Kroos tra Bayern Monaco e Real Madrid ha vinto di tutto e di più: le Champions League ad esempio sono già cinque, una con i bavaresi nel 2013 e poi le altre quattro con il Real Madrid tra il 2016 e il 2022, oltre a cinque Supercoppe europee e sei Mondiali per club, tre Bundesliga, quattro Liga e diversi altri trofei, più il Mondiale di Brasile 2014 con la maglia della Nazionale tedesca. Non serve aggiungere altro per capire perché il protagonista sarà Toni Kroos stasera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Naturalmente sarà molto ampia la copertura in diretta tv di Real Madrid Borussia Dortmund, a cominciare dalla trasmissione in chiaro, naturalmente su Canale 5 come al solito per la finale di Champions League. Avremo poi per gli abbonati la visione su Sky Sport e le varie possibilità per la diretta streaming video di Real Madrid Borussia Dortmund su NOW, Sky Go e Infinity+.

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Il meraviglioso palcoscenico di Wembley ospiterà stasera la diretta di Real Madrid Borussia Dortmund, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane di oggi, sabato 1° giugno 2024, per la finale di Champions League edizione 2023-2024. Una finale almeno per metà sorprendente, dal momento che sarebbe stato difficile immaginare i gialloneri tedeschi capaci di arrivare così avanti: la perla è stato il successo in semifinale contro il Paris Saint Germain, grazie al quale i tedeschi hanno legittimato in pieno il ruolo di finalista che reciterà da outsider nella diretta di Real Madrid Borussia Dortmund, avendo ben poco da perdere e tutto da guadagnare.

D’altro canto, anche Carlo Ancelotti ha già festeggiato la Liga, per cui la stagione è da considerare certamente positiva pure per il Real Madrid, che però di certo non è mai sazio quando si parla di trionfi europei. Nel mirino c’è quella che sarebbe la Coppa dei Campioni/Champions League numero 15, dopo aver eliminato il Manchester City nei quarti e il Bayern Monaco in semifinale sulla carta paradossalmente l’ostacolo più “morbido” potrebbe essere la finale, ma il Borussia Dortmund ha già sorpreso molti e un maestro come Carlo Ancelotti sa benissimo che nelle partite secche tutto è possibile: cosa potrà quindi succedere nella diretta di Real Madrid Borussia Dortmund?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND

Adesso è giunto il momento per qualche considerazione sulle probabili formazioni per la diretta di Real Madrid Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti dovrebbe scegliere il consueto modulo 4-3-1-2 e la notizia è che in porta potrebbe esserci Courtois; davanti a lui, ecco la difesa a quattro con Carvajal, Nacho, il tedesco Rüdiger e Mendy; a centrocampo invece ecco Valverde, l’altro tedesco Kroos che è all’epilogo con il Real Madrid e infine Camavinga; si passa poi al reparto offensivo nel quale il grande ex Bellingham avrà piena libertà di movimento alle spalle dei due attaccanti, che saranno naturalmente Rodrygo e Vinicius Junior.

Modulo 4-2-3-1 invece per il Borussia Dortmund di Edin Terzic, che si giocherà un sogno scegliendo in porta certamente Kobel; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe prevedere Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen come titolari, così come Emre Can e Sabitzer nella coppia che agirà nel cuore della mediana; saremo a quel punto sulle soglie del reparto offensivo dei tedeschi, nel quale ci saranno tre uomini sulla trequarti, cioè da destra a sinistra presumibilmente Adeyemi, Brandt e Sancho a sostegno del centravanti, che sarà Füllkrug.

SCOPRIAMO IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Infine si deve dare uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Real Madrid Borussia Dortmund. Scegliendo quelle proposte dall’agenzia Snai, il successo degli spagnoli è nettamente favorito ed è quindi quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio e quindi di segno X; infine, una vittoria del Borussia Dortmund varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nei gialloneri tedeschi.











