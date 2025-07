Diretta Real Madrid Borussia Dortmund streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025, oggi 5 luglio

DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia è ricca verso la diretta Real Madrid Borussia Dortmund, una partita che vanta ben sedici precedenti ufficiali, con un vantaggio chiaro per il Real Madrid che infatti conta otto vittorie a fronte di tre successi per il Borussia Dortmund – sono quindi ovviamente cinque i pareggi. Gli spagnoli ebbero la meglio nella semifinale del 1998 e nei quarti del 2014, mentre erano stati i tedeschi a sorridere nella semifinale del 2013. Abbiamo però negli occhi soprattutto due partite davvero recenti: il 1° giugno 2024 a Wembley la finale della penultima edizione della Champions League fu vinta per 2-0 dal Real Madrid grazie ai gol di Carvajal al 74’ e di Vinicius Junior al minuto 83.

Il calendario poi ha messo contro le due squadre anche il 22 ottobre 2024, nella fase a girone unico della nuova Champions League: al Santiago Bernabeu fu un clamoroso 5-2 in rimonta del Real Madrid, sotto di due gol all’intervallo e autore di una cinquina nella ripresa, grazie soprattutto alla tripletta di Vinicius Junior. Sarà quindi il terzo confronto in poco più di un anno: che cosa ci dirà la diretta Real Madrid Borussia Dortmund? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: UN GRANDE QUARTO DI FINALE

Tredici mesi fa era la finale di Champions League: potrebbe bastare questo per presentare la diretta Real Madrid Borussia Dortmund, che sarà l’ultimo quarto di finale del Mondiale per Club 2025 alle ore 22.00 italiane di stasera, sabato 5 luglio, dal MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Una sfida tutta europea di enorme valore tecnico: d’altronde quando c’è il Real Madrid l’interesse è sempre alto. Xabi Alonso ha raccolto la difficile eredità di Carlo Ancelotti ma per il momento lo ha fatto bene: girone superato con il primo posto e vittoria contro la Juventus in quello che già era stato l’ottavo di finale più blasonato della nuova rassegna iridata.

Il Borussia Dortmund invece ha piegato il Monterrey in una partita ostica: i gialloneri tedeschi finora non hanno regalato particolare spettacolo, ma prima hanno vinto il proprio girone e poi hanno anche superato il primo turno ad eliminazione diretta, inoltre ora andranno anche a caccia di una rivincita almeno parziale della sconfitta a Wembley.

Insomma, i temi davvero non mancheranno in una partita che ci aveva regalato uno spettacolo memorabile anche lo scorso autunno in Champions League: nel mese di luglio la situazione è certamente diversa sotto molti punti di vista, ma questo nulla toglierà al fascino della diretta Real Madrid Borussia Dortmund…

REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Potrete seguire la diretta Real Madrid Borussia Dortmund in tv anche in chiaro su Canale 5, di conseguenza Mediaset Infinity si aggiunge a DAZN per quanto riguarda la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND

Xabi Alonso nelle probabili formazioni per la diretta Real Madrid Borussia Dortmund dovrebbe puntare su quello che potremmo definire un 4-1-2-3: davanti a Courtois i quattro difensori Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran Garcia da destra a sinistra; Tchouameni come regista basso, compiti più offensivi invece giustamente per Arda Guler e Bellingham, a sostegno del tridente dove ci aspettiamo titolari Valverde, Gonzalo Garcia e Vinicius Junior.

L’altro Bellingham è invece squalificato per Niko Kovac, che per il suo Borussia Dortmund potrebbe puntare sul modulo 3-4-1-2 con il portiere Kobel protetto dalla retroguardia a tre con Sule, Anton e Bensebaini; a centrocampo la linea a quattro titolare potrebbe essere composta da Yan Couto, Nmecha, Groß e Svensson, mentre potrebbe esserci Reyna come trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Guirassy e Brandt.

PRONOSTICO E QUOTE

Spagnoli nettamente favoriti nel pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Real Madrid Borussia Dortmund, infatti il segno 1 è quotato a 1,63 contro 4,25 in caso di pareggio e 4,75 che è invece la quotazione per una vittoria tedesca.