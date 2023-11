DIRETTA REAL MADRID BRAGA/ Video streaming tv: è un inedito al Bernabeu (Champions League, 8 novembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID BRAGA: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo il fischio d’inizio per la diretta di Real Madrid Braga, possiamo curiosare nella storia, anche se poco c’è da dire sugli scontri fra le due società: infatti questa sarà la prima volta per lo Sporting Braga allo stadio Santiago Bernabeu, dopo il colpo per 1-2 del Real Madrid quindici giorni fa, quando i Blancos giocarono per la prima volta a Braga. Sono invece naturalmente tantissimi i precedenti complessivi del Real Madrid contro tutte le squadre portoghesi: il bilancio è nettamente favorevole alle Merengues, in virtù di quindici vittorie a fronte di due pareggi e appena cinque sconfitte su ventidue partite, anche se per sempre resterà la sconfitta per 5-3 contro il Benfica nel primo incrocio di sempre, la finale di Coppa dei Campioni 1962.

Molto più breve è la storia dello Sporting Braga nelle Coppe europee contro avversarie della vicina Spagna: il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie e altrettante sconfitte su quattro partite, è curioso osservare che i precedenti tre erano stati tutti contro il Siviglia, unica formazione spagnola mai affrontata dal Braga fino a due settimane fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID BRAGA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Braga sarà affidata alla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Champions League ad eccezione di quella che va in onda su Amazon Prime: in questo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e Sky Sport 252, e in assenza di un televisore potrete seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che la Champions League è garantita in mobilità sulla piattaforma Infinity Plus: anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

ANCELOTTI SENZA LIMITI!

Real Madrid Braga, che è in diretta dal Santiago Bernabeu alle ore 21:00 di mercoledì 8 novembre, va in scena per la quarta giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024. Siamo nel girone del Napoli, che il Real Madrid sta dominando: solo vittorie per i blancos, va detto che in ogni singolo match Carlo Ancelotti ha dovuto soffrire ma quello che conta è il bottino, che parla appunto di 9 punti e dunque di una qualificazione agli ottavi che arriverebbe aritmeticamente con due giornate di anticipo in caso di quarto successo consecutivo questa sera, ipotesi del tutto alla portata dei blancos.

Il Braga ha vinto solo contro l’Union Berlino, una vittoria pazza in rimonta ma molto importante: i lusitani al momento sono totalmente in vantaggio per un posto in Europa League, per gli ottavi di Champions invece dovrebbero chiedere una mano ai tedeschi ma lo scenario appare altamente complesso. Adesso scopriremo quello che succederà nella diretta di Real Madrid Braga, attendendo che arrivi il calcio d’inizio valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori qui al Bernabeu, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BRAGA

Rispetto allo scialbo pareggio di domenica, Ancelotti potrebbe cambiare qualcosa per Real Madrid Braga: dovrebbero tornare titolari Kroos e Rodrygo, il primo a centrocampo prendendo il posto di Camavinga, che tornerebbe a giocare terzino sinistro, il secondo a fare coppia con Vinicius in attacco. Con Tchouaméni fuori fino a gennaio, Modric sarà titolare con Federico Valverde a completare il centrocampo; come sempre Bellingham agirà tra le linee, in difesa invece quasi tutto invariato con Rudiger e Carvajal centrali (ma occhio a Nacho), Arrizabalaga in porta e Carvajal terzino destro.

Artur Jorge insiste sul 4-2-3-1 con Banza riferimento avanzato: per lui tripletta alla Portimonense e grande forma, alle sue spalle dovrebbero giocare Alvaro Djaló, Ricardo Horta e Bruma con il possibile inserimento del veterano Pizzi, a formare il tandem di centrocampo invece ecco Al Musrati e Zalazar, con quest’ultimo insidiato da André Horta. In difesa, José Fonte e Paulo Oliveira sono i due centrali a protezione del portiere Matheus, Victor Gomez giocherà come terzino destro mentre Borja sarà impiegato a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Real Madrid Braga, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,23 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 11,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.











