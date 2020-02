Diretta Real Madrid Celta Vigo/ Streaming video DAZN: scontro testa coda al Bernabeu

Real Madrid Celta Vigo, in diretta dall’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola. 1-4 all’Osasuna nell’ultimo turno di campionato per i Blancos di Zinedine Zidane, che nonostante l’eliminazione dalla Copa del Rey vedono comunque il primo posto sempre come un obiettivo concreto, col Barcellona che ha faticato nell’ultimo turno per restare a -3 dalla vetta. Dopo lo 0-0 interno contro l’Athletic Bilbao del 22 dicembre scorso il Real Madrid ha messo in fila 5 vittorie consecutive nella Liga, ora pronto ad affrontare un Celta Vigo reduce da una fondamentale vittoria contro il Siviglia che ha portato i galiziani a +2 dalla zona retrocessione. All’andata al Balaídos il Real Madrid si è imposto vincendo 1-3, così come i Blancos hanno vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Celta, che nella Liga non vince al Bernabeu dall’1-2 del 5 novembre 2006.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Celta Vigo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CELTA VIGO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Real Madrid Celta Vigo, domenica 16 febbraio 2020 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sfida valevole per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola. Il Real Madrid allenato da Zidane dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Vinicius, Benzema, Bale. Il Celta Vigo guidato in panchina da Garcia sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Blanco; Olaza, Aidoo, Araujo, Kevin; Okay, Fran Beltrán; Pione Sisto, Rafinha, Iago Aspas; Smolov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Real Madrid e Celta Vigo, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.30, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 5.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 9.25. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.50 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.60.



