Diretta/ Real Madrid Celtic streaming video tv: blancos per la vetta (Champions)

DIRETTA REAL MADRID CELTIC: SPAGNOLI FAVORITI

Diretta Real Madrid Celtic, in programma alle ore 18.45 di mercoledì 2 novembre 2022 presso lo Stadio Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Una gara cruciale per la formazione di Carlo Ancelotti, a caccia di una vittoria per blindare il primo posto.

Diretta/ Lipsia Real Madrid (risultato finale 3-2): finale al cardiopalma

Il Real Madrid ha raccolto 10 punti nelle prime cinque partite, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I blancos nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-2 dal Lipsia. Il Celtic, invece, occupa l’ultimo posto con 2 punti, frutto di due pareggi e tre sconfitte. Gli scozzesi sono fuori dalla corsa qualificazione e sono anche tagliati fuori per il terzo posto, con lo Shakhtar a +4.

Diretta/ Celtic Shakhtar (risultato 1-1): pareggio utile a poco!

REAL MADRID CELTIC STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Celtic sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Real Madrid Celtic saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CELTIC

Qualche nodo ancora da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Real Madrid Celtic. Partiamo dalla compagine spagnola, in campo con il 4-3-3: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Kroos, Rodrigo, Benzema, Vinicius. Passiamo adesso ai biancoverdi, schierati con il 4-2-3-1: Hart, Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor, O’Riley, Hatate, Abade, Haksabanovic, Giakoumakis, Furuhashi.

DIRETTA/ Real Madrid Barcellona (risultato 3-1): Torres la riapre, Rodrygo la chiude

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Real Madrid Celtic vedono favorita la formazione di Carlo Ancelotti. Andiamo a scoprire i numeri di Eurobet: la vittoria dei blancos è a 1,20, il pareggio è a 6,80, mentre il successo degli scozzesi è a 14,00. Si profila una gara ricca di reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 3,10 e Over 2,5 a 1,32. Equilibratissime le quote di Gol e No Gol, entrambe a 1,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA