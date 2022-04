DIRETTA/ Real Madrid Chelsea, streaming video tv: Blues, cercasi miracolo (Champions)

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA: IMPRESA DISPERATA!

Real Madrid Chelsea, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Blancos di Carlo Ancelotti sono pronti a difendere con le unghie e con i denti il doppio vantaggio ottenuto all’andata, ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto dei Blues di Thomas Tuchel…

Probabili formazioni Real Madrid Chelsea/ Quote, Rodrygo o Valverde nel tridente?

Come ben sappiamo, la gara d’andata dei quarti di finale tra Real Madrid Chelsea è finita 3-1 per la compagine spagnola. Un colpaccio esterno a Stamford Bridge, dunque, grazie ad una prova di carattere e di grande qualità. Grande protagonista, come sempre, Karim Benzema, autore di una tripletta. A tenere vive le speranze dei londinesi ci ha pensato Havertz, autore del gol del momentaneo 1-2.

DIRETTA/ Chelsea Real Madrid (risultato finale 1-3): Ancelotti prenota la semifinale!

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Chelsea sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge a quella garantita per gli abbonati Sky sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per quanto riguarda la diretta Real Madrid Chelsea in streaming video, essa sarà invece garantita da Mediaset Infinity, Sky Go e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Real Madrid Chelsea che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi con i Blancos, privi di un leader tecnico e carismatico come Militao. Ancelotti punta sul 4-3-3: Courtois in porta, linea a quattro di difesa composta da Carvajal, Nacho, Alaba e Mendy. Il brasiliano Casemiro da frangiflutti, affiancato dalla qualità di Modric e dalle geometrie di Kroos. In attacco non ci sono dubbi: Benzema sarà sostenuto dal talento brasiliano di Rodrygo e Vinicius Junior. Passiamo adesso al Chelsea, con Thomas Tuchel deciso a puntare sul 3-4-3 e non su Romelu Lukaku. Mendy in porta, pacchetto arretrato formato da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Kantè al fianco di Jorginho in mediana, con Reece James e Azpilicueta sulle fasce. In attacco Ziyech e Pulisic ai fianchi del tedesco Havertz.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote: l'importanza di N'Golo Kanté

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver presentato i probabili undici della sfida, andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Real Madrid Chelsea. Secondo i principali bookmakers, la sfida del Bernabeu sarà molto, molto equilibrata. Prendiamo come riferimento le quote dell’agenzia Eurobet. La vittoria del Real Madrid è data a 2,50, il pareggio è dato a 3,45, mentre la vittoria del Chelsea è data a 2,75. C’è grande incertezza sul numero di gol della partita: l’Under 2,5 è a 1,90, mentre l’Over 2,5 è a 1,80. Più probabile che segnino entrambi le squadre: il Gol è a 1,65, mentre il No Gol è a 2,10. Per quanto riguarda il passaggio del turno, le quote parlano chiaro: Real Madrid 1,07, Chelsea 6,80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA