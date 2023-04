DIRETTA REAL MADRID CHELSEA/ Video streaming tv: quante emozioni un anno fa!

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA: TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Real Madrid Chelsea, dobbiamo osservare che questa sarà la terza stagione consecutiva nella quale inglesi e spagnoli si incrociano e globalmente i numeri sono favorevoli al Chelsea. I precedenti, anche quelli più datati, sono sempre nobili: la prima volta fu nella finale della Coppa delle Coppe 1970-1971, vinta dal Chelsea per 2-1 il 21 maggio 1971 ad Atene nella ripetizione della prima sfida, terminata con un pareggio per 1-1 due giorni prima (non si andava ancora ai rigori). Nel 1998 Chelsea e Real Madrid si affrontano per la Supercoppa Europea il 28 agosto a Montecarlo, con vittoria per 1-0 dei londinesi.

Infine eccoci all’attualità: le semifinali della Champions League 2021 videro un pareggio per 1-1 all’andata a Madrid con gol di Pulisic e Benzema, al ritorno però Werner e Mount diedero la vittoria per 2-0 al Chelsea, che avrebbe poi vinto il trofeo. Il Real Madrid ha sfatato la maledizione Blues vincendo 1-3 l’andata dei quarti dell’anno scorso con tripletta di Benzema e gol di Havertz a Stamford Bridge, ma il ritorno al Bernabeu ha messo i brividi al Real, perché il Chelsea andò avanti di tre gol con Mount, Rudiger e Werner prima del gol di Rodrygo per andare ai supplementari e quello di Benzema che diede ai Blancos la qualificazione sulla strada del trionfo a Parigi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Chelsea sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che trasmetterà la partita di Champions League sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Real Madrid Chelsea, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go, sempre per gli abbonati.

ANCELOTTI FAVORITO!

Real Madrid Chelsea, in diretta naturalmente dallo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida che ormai sta diventando un grande classico, perché Real Madrid e Chelsea si sono affrontate anche nelle ultime due edizioni della Champions League, una volta in semifinale e l’altra ai quarti: dettaglio da non sottovalutare, chi ha superato il turno poi ha sempre sollevato la “Coppa dalle grandi orecchie” al termine della stagione.

Insomma, la diretta di Real Madrid Chelsea ha tutte le caratteristiche di una sfida stellare, anche se quest’anno il pronostico sembra pendere in maniera nettissima verso il Real Madrid di Carlo Ancelotti, protagonista sempre ad altissimo livello in tutte le competizioni cui partecipa e con un feeling speciale con la Champions League, che invece per il Chelsea è l’ancora di salvataggio di una stagione che per il resto sta riservando ai Blues solamente delusioni. Staremo a vedere se gli spagnoli avranno davvero qualcosa in più: che cosa succederà nella diretta di Real Madrid Chelsea?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Real Madrid Chelsea. Carlo Ancelotti dovrebbe scegliere il suo classico modulo 4-3-3 nel quale si possono ipotizzare questi undici titolari: Courtois in porta, protetto dalla difesa a quattro con Carvajal a destra, i due centrali Eder Miltao e Alaba, infine Camavinga come terzino sinistro; centrocampo di lusso con i veterani Modric e Kroos più Valverde, infine in attacco c’è un possibile ballottaggio a destra tra Rodrygo e Asensio per affiancare i due intoccabili, cioè Benzema centravanti e Vinicius Jr a sinistra.

Per il Chelsea ecco in panchina una leggenda del club londinese, cioè Frank Lampard, allenatore dei Blues solo da pochissimi giorni. Ciò aumenta le incertezze, ma potremmo ipotizzare un modulo 3-5-2 nel quale immaginiamo Kepa Arrizabalaga in porta, protetto dai tre difensori Cucurella, Koulibaly e Fofana; nel folto centrocampo a cinque del Chelsea potrebbero trovare posto James a destra, poi Kanté, Kovacic ed Enzo Fernandez nel cuore della mediana, infine Chilwell potrebbe essere l’esterno sinistro; in attacco invece i favoriti per formare la coppia titolare del Chelsea dovrebbero essere Havertz e Joao Felix.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Real Madrid Chelsea in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa spagnoli partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si salirà a quota 3,75 per il pareggio (naturalmente segno X), oppure fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 per una vittoria in trasferta da parte del Chelsea.











