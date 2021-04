Diretta Real Madrid Chelsea/ Streaming video tv: Zidane favorito (Champions League)

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA: PARTITA COMBATTUTA!

Real Madrid Chelsea, in diretta dallo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas (Madrid), che è la casa del Real durante la ristrutturazione del Bernabeu, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 27 aprile 2021, per l’andata delle semifinali di Champions League 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Real Madrid Chelsea dopo giorni di “bufera” per la vicenda Superlega che vede proprio il Real Madrid nell’occhio del ciclone, mentre il Chelsea è stata una delle prime società a smarcarsi dal progetto che è naufragato in un paio di giorni: la Uefa minaccia sanzioni, che potrebbero essere forti soprattutto per il Real Madrid, ma nel frattempo si deve pensare a giocare.

Zinedine Zidane ha eliminato il Liverpool nei quarti di finale e anche nella Liga è pienamente in corsa per il titolo; sulla carta dunque il Real Madrid è favorito sul Chelsea, che nei quarti ha piegato l’outsider Porto e nel suo campionato deve lottare per conservare un posto fra le prime quattro. Gli spagnoli dunque vorranno ipotecare la finale già oggi, gli inglesi cercano invece un buon risultato in vista del ritorno a Londra: cosa succederà in Real Madrid Chelsea?

DIRETTA REAL MADRID CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Chelsea sarà doppia questa sera, perché sarà visibile come tutte le partite di Champions League su Sky Sport per i propri abbonati, ma anche in chiaro per tutti su Canale 5. Di conseguenza, raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, tramite Sky Go per gli abbonati oppure Mediaset Play per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID CHELSEA

Le probabili formazioni di Real Madrid Chelsea vedranno Zinedine Zidane alle prese con l’assenza del capitano Sergio Ramos, dunque la retroguardia a quattro del Real Madrid davanti al portiere Courtois dovrebbe essere formata da Nacho a destra, i due centrali Varane ed Éder Militão ed infine Mendy come esterno sinistro. Da centrocampo in su invece Zidane potrà schierare tutti i migliori giocatori a sua disposizione: ecco allora Kroos, Casemiro e Modrić come titolari nel cuore del campo, punto di forza del Real Madrid ormai da molti anni; in attacco invece il tridente dovrebbe vedere Asensio ala destra, Benzema naturalmente centravanti e Vinícius Júnior ala sinistra. Thomas Tuchel invece dovrebbe proporre un modulo 3-4-2-1 con il portiere Mendy tra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre con Azpilicueta e due ex “italiani”, cioè Thiago Silva e Rüdiger; a centrocampo James esterno destro, l’azzurro Jorginho e Kanté nel cuore della mediana, infine Chilwell sulla corsia di sinistra; per quanto riguarda invece il reparto offensivo, ci aspettiamo Mount e Ziyech a sostegno di Werner, il quale dunque agirà da centravanti, perno degli attacchi del Chelsea.

