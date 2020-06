Diretta Real Madrid Eibar/ Streaming video DAZN: Zidane punta alla vetta (Liga)

Pubblicità

Real Madrid Eibar, in diretta dallo Stadio Alfredo di Stefano di Madrid, è la partita in programma oggi, domenica 14 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 19.30. Si chiude con questa domenica la 28^ giornata della Liga, la prima della ripartenza del campionato, dopo lo stop di circa tre mesi per la pandemia da coronavirus: in campo i Blancos di Zinedine Zidane, che oltre a rinunciare al proprio pubblico (i match si svolgono a porte chiuse), pure oggi dovevano fare a meno del proprio stadio, visto che il Bernabeu è al momento chiuso per alcuni lavori di ristrutturazione. Ma pure senza casa, la formazione del Real Madrid è impaziente di tornare in campo e di riaprire la battaglia con il Barcellona per lo scudetto 2019-20: ovviamente tutto ciò ai danni dell’Eibar di Mendilibar, che torna in campo dopo la sosta per l’emergenza sanitaria con la necessità di fare più punti possibili e al più presto, al fine di scampare il pericolo di retrocessione a fine stagione. Staremo a vedere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Eibar sarà trasmessa sul canale DAZN1: dovrete andare al numero 209 della televisione satellitare e potrete seguire questa partita qualora siate clienti della piattaforma oppure abbonati a Sky da almeno tre anni. In alternativa ovviamente l’appuntamento con la Liga spagnola è disponibile con il consueto servizio di diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure anche utilizzando una smart tv che abbia connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EIBAR

In vista della diretta tra Real Madrid e Eibar è scontato immaginare che, tolti gli assenti accertati, sia Zidane che Mendilibar questa sera opteranno solo per i propri titolari per disegnare le probabili formazioni del match: il valore dell’avversario, i tre punti in palio e il peso della partita, la prima dopo la pandemia, infatti chiedono a gran voce che si dia spettacolo questa sera in campo. Ecco che allora Zidane per il suo Real Madrid, tenuto conto di alcune assenze annunciate, non ultima quella di Luka Jovic, dovrebbe osare il 4-4-2 come modulo di partenza con in attacco Vinicius e Benzema confermati. Saranno dunque Casemiro, Kross, Valverde e Isco i titolari a centrocampo, mentre in difesa il tecnico francese dovrebbe consegnare le magliette a Ramos e Varane al centro e al duo Carvajal-Marcelo sull’esterno. Sarà invece il 4-2-3-1 per l’Eibar con Mendilibar che però dovrà far fronte a due assenze di peso, ovvero di Escalante e Oliveria, entrambi stoppati dal giudice sportivo nella 28^ giornata della Liga. Dunque per gli Armeros dovremo vedere Jose Angel, Bigas, Arbilla e Correa nel reparto difensivo dal primo minuto, mentre in mediana toccherà a Alvares e Cristoforo scendere in campo da titolare. Maglie già consegnate poi in attacco per Mendilibar, con Kike Garcia prima punta e Inui e Orellana ai lati: Exposito si collocherà sulla tre quarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur dopo uno stop di tre mesi del campionato, pure alla vigilia della diretta tra Real Madrid ed Eibar non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare ai padroni di casa il favore del pronostico. Anche il portale snai, per le quote dell’1×2 del match ha dato a 1.27 il successo dei Blancos, contro il più elevato 11 degli Armeros: il pareggio vale invece la quota di 6.00.



