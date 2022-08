DIRETTA REAL MADRID EINTRACHT/ Video streaming tv, l’albo d’oro della Supercoppa

DIRETTA REAL MADRID EINTRACHT: ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Real Madrid Eintracht, facciamo un sunto della storia della Supercoppa Europea. La prima edizione risale al 1973, nei primi anni non sempre tuttavia venne disputata e soprattutto era la detentrice della allora Coppa delle Coppe ad affrontare la vincitrice della Coppa dei Campioni. L’ultima volta fu nel 1999 con la vittoria della Lazio, poi dal 2000 è stata la vincitrice della Coppa Uefa (e poi naturalmente della Europa League) a partecipare alla Supercoppa Europea.

L’Italia vanta nove successi, di cui ben cinque per il Milan e poi due per la Juventus e uno a testa per il Parma e la già citata Lazio. Il Real Madrid ha vinto quattro volte, curiosamente tutte dal Duiemila in poi, cioè nel 2002, 2014, 2016 e 2017, ma non domina a livello spagnolo, dato che a quota cinque troviamo il Barcellona, pari merito con il Milan al primo posto nell’albo d’oro. Per la Germania invece ci sono solamente due vittorie per il Bayern Monaco, quindi l’Eintracht Francoforte è ancora a secco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID EINTRACHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA EUROPEA

La diretta tv di Real Madrid Eintracht sarà più correttamente una diretta streaming video resa disponibile in esclusiva per i propri abbonati su Amazon Prime Video, che già nella scorsa stagione era entrata nel grande calcio trasmettendo in esclusiva una partita del mercoledì di Champions League.

CHI VINCERÀ LA SUPERCOPPA?

Real Madrid Eintracht, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, mercoledì 10 agosto, si gioca presso lo stadio Olimpico di Helsinki, capitale della Finlandia, per la Supercoppa Europea 2022. Si tratta naturalmente della tradizionale partita tra la squadra campione d’Europa in carica, che è il Real Madrid dopo il successo contro il Liverpool, e quella detentrice della Europa League, cioè l’Eintracht Francoforte che a maggio sconfisse ai rigori i Rangers Glasgow.

Appuntamento sempre affascinante quello con la Supercoppa Europea, la diretta di Real Madrid Eintracht vedrà nei panni della squadra favorita gli spagnoli di Carlo Ancelotti, reduci dalla doppietta Liga-Champions League nella scorsa stagione. L’Eintracht Francoforte deve invece già riscattarsi, perché la prima giornata della nuova Bundesliga tedesca ha visto la sconfitta casalinga per 1-6 dei detentori della Europa League al cospetto del Bayern Monaco. Il Real Madrid ha qualcosa in più sulla carta, tuttavia ad inizio stagione le sorprese sono dietro l’angolo: cosa ci dirà la diretta di Real Madrid Eintracht?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID EINTRACHT

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Real Madrid Eintracht. Pur con tutte le cautele legate a un match di inizio stagione, c’è in palio un titolo internazionale e allora ecco che nel Real Madrid si può ipotizzare il modulo 4-3-3 con Courtois in porta; davanti a lui, la difesa dovrebbe essere formata dai centrali Militão ed Alaba e sulle fasce Carvajal e Mendy. A centrocampo Ancelotti si affida alla qualità di Modric, Casemiro e Kroos mentre in attacco dovremmo vedere Rodrigo e Vinicius a supporto di Benzema.

L’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner dovrebbe puntare invece sul modulo 3-4-2-1. A difendere la porta ecco Trapp, nel terzetto difensivo dovrebbero esserci invece Touré, Tuta e Ndicka. In mediana spazio a Rode e Sow mentre sulle corsie laterali dovrebbero partire dal primo minuto Knauff e Lenz, titolare al posto di Kostic. Sulla trequarti agiranno invece Lindstrøm e Kamada e la punta centrale dovrebbe essere Borré.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Real Madrid Eintracht per la Supercoppa Europea, in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Favorito il segno 1 (il Real Madrid formalmente giocherà in casa), a 1,45 volte la posta in palio, mentre in caso di vittoria “esterna” da parte dell’Eintracht Francoforte ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 6,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello che è intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,50.











