Diretta Real Madrid Espanyol/ Streaming video DAZN: Zidane favorito

Real Madrid Espanyol, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre 2019. Siamo giunti alla sedicesima giornata e Real Madrid Espanyol vedrà certamente favoriti i padroni di casa di Zinedine Zidane, che guidano la classifica con 31 punti a pari merito con il Barcellona. L’altra metà della città catalana non regge il paragone ed infatti l’Espanyol è appena penultimo con 9 punti. In attesa di capire se tutto andrà liscio per il recupero del Clasico, partita delicatissima anche e soprattutto fuori dal campo, per il momento il confronto fra la capitale e la Catalogna appare senza storia, con l’Espanyol che avrà bisogno di una vera e propria impresa per uscire indenne dalla trasferta in casa del Real Madrid, che cerca una nuova vittoria dopo quella contro l’Alaves prima di tornare in Champions League, dove comunque tutti i verdetti del girone A sono ormai definiti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Espanyol non sarà garantita. Il match della Liga spagnola infatti sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ESPANYOL

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Real Madrid Espanyol. Partita sulla carta agevole per Zinedine Zidane, che non ha tuttavia necessità di fare turnover verso la Champions League, dove tutto è già deciso. Al netto delle assenze, ipotizziamo dunque un 4-3-3 di lusso con Areola in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Carvajal, Sergio Ramos, Eder Militao e Marcelo. A centrocampo ecco il terzetto formato da Modric, Casemiro e Kroos, mentre in attacco potrebbe esserci un ballottaggio Bale-Rodrygo per affiancare Benzema e Isco. L’Espanyol di Pablo Machin dovrebbe rispondere con un 3-5-2: Lopez, Calero ed Espinosa nella difesa a tre davanti al portiere Lopez; a centrocampo Sanchez è squalificato, disegniamo dunque una linea a cinque con Pipa, Darder, Lozano, Roca e Pedrosa; infine in attacco la coppia formata da Campuzano e Wu.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo al pronostico a senso unico per Real Madrid Espanyol. Le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai non lasciano spazio a molti dubbi: il segno 1 è quotato a 1,18, si sale poi già a quota 7,35 in caso di pareggio e dunque di segno X, mentre l’impresa dell’Espanyol varrebbe 14,00 volte la posta in palio per chi avesse osato puntare sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA