Diretta Real Madrid Fenerbahce/ Streaming video Sportitalia: per il 3° posto Audi cup

La diretta Real Madrid Fenerbahce va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 31 luglio: le due squadre si sfideranno nella finale per il terzo e quarto posto dell’Audi Cup all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il Real è rimasto al palo nella semifinale disputata contro i vicecampioni d’Europa del Tottenham, perdendo per un gol siglato nel primo tempo da Harry Kane. E’ stata una giornata nera invece, per i turchi, la semifinale disputata contro i padroni di casa del Bayern Monaco, che hanno subito ben 6 gol contro i tedeschi, dei quali 5 incassati già nel primo tempo. Un epilogo pesante per una formazione che spera di inserirsi nel circuito del grande calcio internazionale e proverà ora a riscattarsi contro le Merengues.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Bayern Monaco sarà garantita da Sportitalia, che ha acquisito i diritti in esclusiva per la Audi Cup 2019: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in chiaro, al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete assistere a questa semifinale anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID FENERBAHCE

Queste le formazioni della finalissima dell’Audi Cup che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 18:00. Il Real Madrid di Zidane giocherà in un 4-3-3 con questa formazione: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Rodrygo; Vazquez, Benzema, Hazard. Risponderà il Fenerbahce del tecnico Yanal schierato col 4-4-2 con questo undici titolare: Harun, Isla, Sadik, Jailson, Hasan Alì, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Muriqi.



