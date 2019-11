Diretta Real Madrid Galatasaray/ Streaming video tv: blancos favoriti (Champions)

Real Madrid Galatasaray, partita che verrà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre: al Santiago Bernabeu si gioca per la quarta giornata nel gruppo A di Champions League 2019-2020. Sfida che in epoca recente ci ha regalato grandi emozioni, e che in questo momento può rappresentare il riscatto per le merengues: da queste parti si è parlato addirittura di un esonero per Zinedine Zidane che, sconfitto malamente al Parco dei Principi, ha dovuto rimontare due gol di svantaggio al Bruges (in casa) prima di vincere, finalmente, contro la squadra turca e prendersi il secondo posto in classifica. Tuttavia la squadra cerca ancora risposte, perchè nella Liga ha pareggiato in casa contro il Betis perdendo la possibilità di andare in fuga su Barcellona e Real Sociedad. Un gruppo che sembra ancora dover carburare al 100%, e che può solo vincere contro un’avversaria in crisi in campionato (anche se ha vinto nell’ultimo turno) e che ha 1 punto in Champions League; aspettando la diretta di Real Madrid Galatasaray, valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Real Madrid Galatasaray non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ma tutti gli abbonati potranno comunque seguire il programma Diretta Gol Champions League che, sul canale Sky Sport Collection (numero 206 del decoder) fornisce le immagini e i gol in tempo reale da tutti i campi collegati, ed è disponibile anche in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Zidane deve rinunciare a Nacho e Bale in Real Madrid Galatasaray: davanti a Courtois scelte obbligate con Varane e Sergio Ramos, mentre sugli esterni dovrebbero agire Carvajal e uno tra Marcelo e Ferland Mendy. Centrocampo nel quale si è tornati all’assetto classico: Modric-Casemiro-Kroos, per questa partita tuttavia Isco e Federico Valverde rappresentano delle soluzioni interessanti così come Vinicius Junior e Jovic per l’attacco, dove Eden Hazard e Benzema appaiono certi del posto. Il Galatasaray, ancora alla ricerca del primo gol in questa Champions League, conferma il 3-4-1-2: Fatih Terim affida la difesa a Marcao, Donk e Luyindama mentre avanza la posizione dei due esterni che dovrebbero essere Mariano e l’ex Inter Nagatomo, mentre in mezzo al campo Séri farà coppia con Nzonzi visto l’anno scorso con la Roma. Belhanda dovrebbe essere il trequartista alle spalle di Andone e Babel, ma in questo reparto offensivo Feghouli e Emre Mor sono alternative che potrebbero avere spazio anche dal primo minuto.

L’agenzia di scommesse Snai ha tracciato il pronostico per Real Madrid Galatasaray: il segno 1 per la vittoria dei blancos vale 1,20 volte la posta in palio e fa della squadra di casa la chiara favorita, visto che l’eventualità del successo turco (segno 2) è quotata addirittura 13,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno X identifica l’ipotesi del pareggio: in questo caso il valore della vostra vincita ammonterebbe a 6,75 volte quello che avrete giocato.



