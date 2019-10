Diretta Real Madrid Granada/ Streaming video DAZN: scontro al vertice della Liga

Real Madrid Granada, diretta dall’arbitro Santiago Latre, è la partita in programma oggi sabato 5 ottobre 2019, e valida nella 8^ giornata del campionato Spagnolo Liga: fischio d’inizio fissato per le ore 16,00. Si accende una vera e propria sfida la vertice questo pomeriggio tra le mura del Santiago Bernabeu: la diretta tra Real Madrid e Granada oggi infatti vede confrontarsi le prime due squadre della classifica ufficiale, distanti appena un solo punto. Uno scenario non tra i più pronosticati alla vigilia di questa stagione: di certo in pochi si immaginavano un avvio così vincente della formazione di Diego Martinez. Pure ora i biancorossi sono pronti ad espugnare pur il Bernabeu, ma la squadra di Zidane è più che intenzionata a punire gli avversari e riscattarsi pure dall’ultimo 0-0 rimediato contro l’Atletico Madrid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Granada non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

DIRETTA REAL MADRID GRANADA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo pure l’impegno con il Bruges in Champions League, per le probabili formazioni della diretta Real Madrid Granada, Zidane potrebbe appena cambiare le cose nel suo schieramento di base, pur confermando dal primo minuto il 4-3-3. Gli infortuni però potrebbero causargli qualche problema nel fissare l’11 ideale per questo scontro al vertice. Quest’oggi comunque vedremo il solito Courtois fedele tra i pali, con di fronte il quartetto con Nacho, Ramos, Varane e Carvajal, pur con Militao a disposizione. Per la mediana la prima ipotesi vedrà Valverde, Casemiro e Kross, mentre toccherà al terzetto Hazard-Benzema-Bale agire dal primo minuto in attacco. Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Martinez del Granada: vedremo oggi quindi Silva tra i pali, con Duarte e Sanchez di fronte: la difesa verrà completata da Neva e Diaz. Per la mediana si fanno quindi avanti Herrera e Montoro, mentre Azeez giocherà sulla tre quarti, a sostegno dell’attacco con Machis, Soldado e Puertas.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè fino a qua il Granada abbia fatto molto bene, il favore del pronostico è per i Blancos. La snai nell’1×2 ha concesso alla vittoria del Real Madrid la quota di 1,30, contro il più alto 8,75 degli avversari, mentre il pari vale 5,75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA