Diretta Real Madrid Inter/ Streaming video Canale 5: match fondamentale per Conte

DIRETTA REAL MADRID INTER: CONTE VUOLE L’IMPRESA!

Real Madrid Inter sarà diretta dall’arbitro Clément Turpin, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 3 novembre: al Santiago Bernabeu va in scena la partita valida per la terza giornata nel gruppo B di Champions League 2020-2021. Un match già fondamentale per i nerazzurri che, reduci dal pareggio interno contro il Parma recuperato all’ultimo minuto, non sono ancora riusciti a vincere una partita in questo girone: è servito sempre il 90’ per agguantare il Borussia Monchengladbach, poi una traversa e un clamoroso errore sotto porta hanno bloccato la squadra nella trasferta di Kiev. Sta ancora peggio la formazione spagnola, che dopo il ko interno contro gli ucraini ha racimolato solo un punto contro il Gladbach, peraltro recuperando due reti di svantaggio; scricchiola il sistema dei blancos ma questa grande partita, che ha fascino e tradizione, potrebbe rilanciare le ambizioni di entrambe. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Real Madrid Inter prenda il via, proviamo a fare qualche utile valutazione circa il match di questa sera.

DIRETTA REAL MADRID INTER STREAMING VIDEO CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti che Real Madrid Inter è la partita che viene trasmessa in chiaro in diretta tv: questa settimana tocca ai nerazzurri, dunque l’appuntamento per tutti è su Canale 5 con la possibilità di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, attraverso il sito Video Mediaset. Gli abbonati alla televisione satellitare invece potranno avvalersi del decoder di Sky per le immagini, e anche qui in alternativa c’è la mobilità garantita dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID INTER

Antonio Conte affronta Real Madrid Inter con il consueto 3-5-2 che diventa all’occorrenza un centrocampo a quattro con un trequartista: compito affidato ad Arturo Vidal, ma al Santiago Bernabeu il tecnico salentino non potrà contare su Romelu Luaku e questa è chiaramente un’assenza pesantissima nell’economia della partita. Dunque, davanti giocherà Alexis Sanchez che torna a sentire profumo di Clasico considerato il suo passato nel Barcellona; a fargli compagnia troveremo ovviamente Lautaro Martinez che anche il Real Madrid ha trattato in estate, ma che la Beneamata è riuscita a trattenere. In porta Handanovic, davanti a lui potrebbe tornare titolare Alessandro Bastoni ma attenzione alla forte candidatura di D’Ambrosio, mentre De Vrij e Skriniar dovrebbero essere titolari nonostante lo slovacco sia appena guarito dal Coronavirus. Poi il centrocampo: detto di Vidal, l’altro imprescindibile è naturalmente Barella che anche questa sera farà coppia con Brozovic, a destra Hakimi gioca una partita da ex mentre a sinistra Ashley Young appare favorito sulla concorrenza.

