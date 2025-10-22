Diretta Real Madrid Juventus Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la Youth League.

DIRETTA REAL MADRID JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Per la diretta Real Madrid Juventus Primavera che sta per avere il suo calcio d’inizio bisogna dire che i precedenti sono tre: il più recente data agosto 2020, alla ripresa delle ostilità dopo il lockdown le due squadre si erano trovate avversarie negli ottavi della Youth League e il Real Madrid aveva vinto 3-1 sul neutro di Colovray, ribaltando il gol di Franco Tongya (al 3’ minuto) con Sergio Arribas, Carlos Dotor e Juanmi Latasa. Squadra spagnola allenata da un certo Raul; alla Juventus Primavera non era andata meglio nel girone del 2013, altre due sconfitte e dunque conto che recita 3-0 per i blancos. Quell’anno addirittura era arrivato un 6-2 all’Alfredo Di Stefano: tris nel primo tempo con doppietta di Juanjo Narvaez e gol di Fran Rodriguez, poi ancora Narvaez prima di una reazione forte dei bianconeri con Sergio Buenacasa e Alhassane Soumah (in tre minuti).

Il finale però era stato tutto del Real Madrid con i sigilli di Javi Muñoz e tanto per cambiare di Narvaez – su rigore – autore dunque di un poker. La partita di ritorno i blancos l’avevano vinta 2-0: Alvaro Jimenez e Pipe Saez i marcatori, per la Signora dunque questa avversaria rappresenta un incubo ma chissà che oggi arrivi il momento buono per prendersi una vittoria, che sarebbe anche importantissima vista la situazione nel super girone. Ci dirà il campo come andranno le cose, e al campo ci rivolgiamo subito perché la diretta Real Madrid Juventus Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta Real Madrid Juventus Primavera non sarà trasmessa in tv ma dovrebbe andare in scena su Uefa.tv, dunque in diretta streaming video.

REAL MADRID JUVENTUS PRIMAVERA: SFIDA TOSTISSIMA!

Grande appuntamento con la diretta Real Madrid Juventus Primavera, partita che si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 22 ottobre 2025 ed è valida per la terza giornata nel girone unico della Youth League 2025-2026, terzo tentativo per i bianconeri di fare punti e in qualche modo restare in corsa per procedere nel torneo.

È infatti una Juventus Primavera che sta faticando parecchio, anche se è stata anche sfortunata: contro il Borussia Dortmund ha iniziato malissimo subendo tre gol e poi ha sfiorato la rimonta, sul campo del Villarreal ha perso per un gol nel finale, quel che conta però sono i punti e questi purtroppo sono ancora zero.

Anche in campionato le cose non vanno benissimo, sabato un pareggio a Monza e oggi nella diretta Real Madrid Juventus Primavera si affronta una squadra a punteggio pieno con 7 gol segnati in due partite, che ha un titolo di Youth League (nel 2020) ma altri tre viaggi alla Final Four.

Non sarà allora per niente semplice avere la meglio nella sfida di questo pomeriggio, la speranza comunque è quella di una reazione d’orgoglio che muova finalmente la classifica e questo dipenderà anche dalle scelte di Simone Padoin, che adesso andiamo ad analizzare insieme a quelle di Julian Lopez de Lerma.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS PRIMAVERA

Per quanto riguarda la diretta Real Madrid Juventus Primavera, i blancos sono schierati con un 4-2-3-1 nel quale Galassi e Rivas sono i centrali davanti al portiere Voloshyn, con Seco e Valdepeñas che agiscono come terzini; in mezzo al campo dovremmo nuovamente avere il filtro portato da Diego Martinez (con l’alternativa di Gascon) e Duran, quest’ultimo capitano, poi davanti a loro ecco Robert Martin sulla mattonella centrale con Yañez largo a destra e Navascués che agisce a sinistra, come prima punta Barroso rimane favorito su Jacobo Ortega.

Gioca con il 3-4-2-1 Padoin, che manda Bamballi, Niccolò Rizzo e uno tra Bassino e De Brul a formare la difesa con Huli tra i pali, poi un centrocampo nel quale Mazur e Keutgen si giocano una maglia con Milia (Boufandar dovrebbe essere confermato) e come esterni ci saranno Contarini e Francesco Leone, con questo modulo Elimoghale, che può partire titolare, sarebbe uno dei due trequartisti ma deve comunque vincere la concorrenza di Antonio Merola e Finocchiaro, poi Durmisi o Ivan Lopez, quest’ultimo in vantaggio, per fare il centravanti della squadra.