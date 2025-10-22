Diretta Real Madrid Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA REAL MADRID JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La diretta Real Madrid Juventus è evidentemente la partita più affascinante di oggi in Champions League, i precedenti ufficiali sono ben 22, con un bilancio di dodici vittorie per il Real Madrid, otto successi della Juventus e appena due pareggi. Gli spagnoli sorridono soprattutto pensando che entrambe le finali di Champions League sono andate al Real Madrid: 1-0 il 20 maggio 1998 e 4-1 il 3 giugno 2017, la Juventus tuttavia spesso ha avuto la meglio quando si è trattato di confronti su andata e ritorno. Possiamo ricordare ad esempio i quarti del 1996, la semifinale del 2003, gli ottavi del 2005 e un’altra semifinale nel 2015, mentre il Real ebbe la meglio nei quarti del 2018, ma con un andamento decisamente drammatico.

0-3 spagnolo all’andata a Torino, 1-3 bianconero al ritorno al Bernabeu con il rigore di Cristiano Ronaldo in pieno recupero salvare i Blancos dai supplementari. L’ultimo ricordo è il successo per 1-0 del Real Madrid il 1° luglio scorso negli ottavi del Mondiale per Club, adesso leggiamo le formazioni ufficiali e poi via alla diretta Real Madrid Juventus! REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; F. Valverde, Militao, Asencio, Carrares; Tchouaméni, Arda Guler; Brahim Diaz, Ju. Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, K. Thuram, McKennie, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL MADRID JUVENTUS: TUDOR SI GIOCA TUTTO!

Purtroppo bisogna dire che la diretta Real Madrid Juventus, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre 2025 nella terza giornata del girone unico di Champions League 2025-2026, rischia di essere un tracollo per i bianconeri: oggi, almeno sulla carta, sembrerebbe davvero non esserci sfida tra le due squadre.

Il Real Madrid in questa stagione ha solo vinto: la sua ultima sconfitta risale al 9 luglio al Mondiale per Club, poi Xabi Alonso ha preso le misure e sta dominando, compresa una Champions League nella quale le cose sono già ottimamente avviate per la qualificazione agli ottavi, ma il problema è il calo della Juventus.

Inizio promettente, poi sono arrivati i pareggi come lo scorso anno e sono state tolte certezze, domenica la sconfitta di Como ha certificato le forti difficoltà di una squadra che ha perso la bussola manifestando i problemi di una rosa che ha poca qualità e non troppe soluzioni alternative.

Igor Tudor si gioca la panchina nella diretta Real Madrid Juventus? Forse non ancora, ma di esonero si sta cominciando a parlare; una sconfitta netta al Santiago Bernabeu da questo punto di vista potrebbe anche segnare la finale dell’avventura dell’allenatore croato, e allora antenne drizzate.

REAL MADRID JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

È la diretta Real Madrid Juventus a essere stata selezionata per la trasmissione su Amazon Prime Video, quindi non sarà una messa in onda in tv ma soltanto in diretta streaming video.

Nella diretta Real Madrid Juventus è ancora squalificato Carvajal, comunque infortunato: Xabi Alonso punta ancora su Federico Valverde come terzino, dall’altra parte dovrebbe esserci Alaba qualora Raul Asencio facesse il centrale con Militao, altrimenti conferma per la sorpresa Carreras. In porta ovviamente Courtois; in mezzo al campo Camavinga e Tchouaméni sono ancora favoriti, davanti restano fuori sia Mastantuono che Rodrygo per fare spazio a Arda Guler e Vinicius Junior che affiancano Bellingham, naturalmente il centravanti è Mbappé autore di uno straordinario avvio di stagione.

Tudor in questo momento ha davvero pochissime certezze, ma non rinuncia al 3-4-2-1: sarà molto bloccato con Kalulu e magari McKennie sulle corsie, con Gatti e Kelly ad affiancare Rugani a protezione di Di Gregorio. In mezzo non si può rinunciare a Locatelli e Khéphren Thuram, così come alla qualità di Yildiz che sulla trequarti dovrebbe agire ancora una volta con Francisco Conceiçao, perché i due sono al momento gli unici in grado di far cambiare passo alla squadra bianconera. In attacco invece David è ancora dietro la lavagna: possibile che Tudor si affidi a Vlahovic, con Openda che ha comunque una chance.

PRONOSTICO E QUOTE REAL MADRID JUVENTUS

Sulla diretta Real Madrid Juventus abbiamo le quote della Snai che concedono ben poco ai bianconeri: vale 1,53 volte la posta in palio il segno 1 per la vittoria dei blancos, per il successo della Juventus dovrete puntare sul segno 2 e portereste a casa una somma che equivale a 5,25 volte quanto messo sul tavolo, infine l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X porta in dote con questo bookmaker una vincita corrispondente a 4,25 volte la giocata.