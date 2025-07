Diretta Real Madrid Juventus streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per l’ottavo al Mondiale per Club 2025, 1 luglio

DIRETTA REAL MADRID JUVENTUS: L’OTTAVO DI MAGGIORE PRESTIGIO

Bastano i nomi: oggi, martedì 1 luglio 2025, gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 ci daranno un tocco di nobiltà grazie alla diretta Real Madrid Juventus, alle ore 21.00 italiane dall’Hard Rock Stadium di Miami, dove invece sarà metà pomeriggio quando prenderà il via la sfida certamente più blasonata fra le otto scaturite dalla fase a gironi del torneo iridato negli Usa.

Insomma, la tradizione c’è, il fascino pure, di questi tempi e oltre oceano potrebbe essere un’amichevole estiva di lusso ed invece c’è pure il contesto ufficiale a conferire ancora maggiore interesse a questa partita da dentro o fuori che tra l’altro è chiamata a darci una risposta su una Juventus ancora abbastanza indecifrabile.

Forse ci si era esaltati troppo per le due vittorie contro Wydad e Al Ain nelle giornate precedenti, banchi di prova onestamente non così attendibili; d’altro canto, adesso c’è il rischio di mettere sotto processo la Juventus di Igor Tudor se arrivasse una sconfitta dopo il tracollo contro il Manchester City che ci ha detto che, come d’altronde è inevitabile, la Juventus è ancora un cantiere aperto pensando alla prossima stagione.

Situazione in verità particolare anche per il Real Madrid, che nel giro di pochi giorni è passato da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso. L’inizio con il pareggio con l’Al Hilal aveva generato dubbi, però gli spagnoli hanno poi vinto il girone e dovrebbero essere favoriti nella diretta Real Madrid Juventus.

REAL MADRID JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Real Madrid Juventus in tv sarà naturalmente in chiaro su Canale 5 e questo comporta che la diretta streaming video sia pure su Mediaset Infinity, oltre che sulla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

Nelle probabili formazioni della diretta Real Madrid Juventus, nella difesa di Xabi Alonso davanti al portiere Courtois, con il terzino destro Alexander-Arnold, spicca la presenza al fianco di Rudiger dell’ex Huijsen, che nella Juventus è cresciuto ma non ha avuto spazi in prima squadra. Completa il reparto a sinistra Fran Garcia. A centrocampo ecco invece il perno Tchouameni; più avanzati Arda Guler e Bellingham a sostegno del tridente d’attacco con Valverde, Gonzalo Garcia e Vinicius che dovrebbero essere i titolari.

Igor Tudor dovrebbe replicare con il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta; difesa che si deve riscattare con Kalulu, Gatti e Kelly; sulla linea di centrocampo ecco invece gli esterni, che saranno Alberto Costa a destra e Cambiaso a sinistra, ai fianchi della coppia mediana formata invece da Thuram e McKennie; infine, davanti possiamo ipotizzare Conceicao e Yildiz in qualità di mezzepunte titolari alle spalle del centravanti Kolo Muani.

PRONOSTICO E QUOTE

Avevamo parlato di spagnoli favoriti e in effetti le quote Snai per il pronostico sulla diretta Real Madrid Juventus ci dicono che dovrebbe essere così. Infatti il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a 3,80 in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio se vincesse la Juventus.