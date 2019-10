Diretta Real Madrid Leganes/ Streaming video DAZN: Blancos a caccia di riscatto

Real Madrid Leganes, diretta dall’arbitro Cesar Soto Grado, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata della Liga spagnola. I Blancos tornano in campo dopo il rinvio del Clasico a Barcellona per i disordini in Catalogna delle ultime settimane. Con una partita in meno disputata la squadra di Zidane è scivolata al sesto posto nella cortissima classifica attuale della Liga, comunque a -2 dal Granada capolista. Un’occasione per accorciare le distanze è la sfida al Leganes ultimo della classe, che sabato scorso ha ottenuto però la prima vittoria del suo cammino in campionato, battendo in casa 1-0 il Maiorca grazie a una rete siglata da Braithwaite alla mezz’ora del primo tempo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Leganes non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LEGANES

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Real Madrid Leganes, oggi mercoledì 30 ottobre 2019 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sfida valevole per l’undicesima giornata della Liga spagnola. Il Real Madrid allenato da Zidane scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos (fresco di gol in Champions league), Rodrigo, Benzema, Hazard. Risponderà il Leganes guidato in panchina da Cembranos con un 4-3-3: Cuellar, Rosales, Bustinza, Siovas, Silva, Mesa, Rivera, Recio, Oscar, Carrillo, Braithwaite.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Real Madrid favorito sul Leganes. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.25, eventuale pareggio quotata 5.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 12.00. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.35.



