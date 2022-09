Diretta/ Real Madrid Lipsia streaming video tv: nella tana dei Campioni (Champions)

DIRETTA REAL MADRID LIPSIA: ANCELOTTI NON VUOLE CALI DI TENSIONE!

Real Madrid Lipsia, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Lipsia nella tana dei campioni in carica: la formazione tedesca ha iniziato la stagione con non poche difficoltà e il rovinoso poker subito all’esordio in Champions dallo Shakhtar è costato l’esonero del tecnico Tedesco e l’arrivo in panchina di Rose, partito in Bundesliga con un brillante 3-0 al Borussia Dortmund.

Il Real Madrid è partito con 7 vittorie consecutive nella nuova stagione, conquistando subito la Supercoppa UEFA contro l’Eintracht, mettendo in fila 5 successi nella Liga e vincendo anche all’esordio in Champions, 0-3 in casa degli scozzesi del Celtic. Dopo l’accoppiata Champions-Liga della scorsa stagione, la squadra di Ancelotti sembra intenzionata a recitare un ruolo da protagonista assoluta anche in questa stagione che sarà segnata dal lungo intermezzo del Mondiale in Qatar.

REAL MADRID LIPSIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Lipsia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 254) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIPSIA

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Lipsia, match che andrà in scena all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior. Risponderà il Lipsia allenato da Marco Rose con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid Lipsia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Lipsia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











